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Η φωτιά καίει σε σκουπίδια και ξερά χόρτα πλησίον της Εθνικής Οδού.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Κυριακής 16/8 καθώς ξέσπασε φωτιά στον Σολομό Κορινθίας. Συγκεκριμένα η πυρκαγιά ξέσπασε σε σκουπίδια και ξερά χόρτα πλησίον της Εθνικής Οδού.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ υπάρχουν ρίψεις νερού από αέρος από 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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Αυξημένη η κίνηση στην Εθνική Κορίνθου-Τριπόλεως λόγω της φωτιάς

Ο αυτοκινητόδρομος έκλεισε στο 87ο χιλιόμετρο για λίγα λεπτά για λόγους ασφαλείας. Η κυκλοφορία στη συνέχεια αποκαταστάθηκε, ωστόσο η προσωρινή διακοπή είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τεράστιο μποτιλιάρισμα, με ουρές οχημάτων πολλών χιλιομέτρων.

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Σύμφωνα με το Korinthostv, η ουρά των οχημάτων εκτείνεται από το 89ο έως και το 104ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου, με τους οδηγούς να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.