Η Ντόχα απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές δηλώσεις «παραπλανητικές».

Νέα ένταση καταγράφεται στις σχέσεις του Ιράν με το Κατάρ, αυτή τη φορά με επίκεντρο την τύχη Ιρανών πιλότων μαχητικών αεροσκαφών που καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη κατηγορεί τη Ντόχα ότι εμποδίζει την έρευνα, ενώ το Κατάρ διαψεύδει ότι κρατά Ιρανούς πιλότους.

Η υπόθεση ανάγεται στις 2 Μαρτίου, όταν η Πολεμική Αεροπορία του Κατάρ ανακοίνωσε ότι κατέρριψε δύο ιρανικά βομβαρδιστικά Su-24, έπειτα από ιρανικά πλήγματα σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του εμιράτου. Τότε δεν είχαν δοθεί πληροφορίες για την τύχη των πιλότων.

Στα τέλη Ιουλίου, ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι είχε ανακτηθεί η σορός ενός πιλότου, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης στις αρχές Μαρτίου εναντίον της αμερικανικής αεροπορικής βάσης Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ.

Το Σάββατο, όμως, η Τεχεράνη προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι τρεις Ιρανοί πιλότοι συνελήφθησαν από τις καταριανές δυνάμεις μετά την επιχείρηση και παραμένουν αιχμάλωτοι. Μάλιστα, κάλεσε τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού να παρέμβει για να διευκολύνει την απελευθέρωσή τους.

Η Ντόχα απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές δηλώσεις «παραπλανητικές».

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Η απάντηση του Ιράν ήρθε σήμερα, με τον στρατηγό Μοχάμαντ Μπαγερζαντέχ, επικεφαλής της Επιτροπής Αναζήτησης Αγνοουμένων Μελών των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, να υποστηρίζει ότι ειδικοί της Πολεμικής Αεροπορίας περιμένουν εδώ και μήνες άδεια για να μεταβούν στο Κατάρ και να διερευνήσουν την υπόθεση.

«Αντί να αρνείται τα γεγονότα και να παρεμποδίζει την έρευνα για την αλήθεια, η καταριανή κυβέρνηση θα όφειλε να επιτρέψει στην ομάδα των ειδικών να μεταβεί στο Κατάρ», δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.

Το Κατάρ παρουσιάζει διαφορετική εκδοχή. Το υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι είχε προσκαλέσει ιρανική ομάδα προκειμένου να ενημερωθεί αναλυτικά για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο, αλλά η Τεχεράνη δεν ανταποκρίθηκε.

Παράλληλα, ο Μπαγερζαντέχ έστρεψε τα πυρά του και προς το Κουβέιτ, κατηγορώντας το ότι αποκρύπτει πληροφορίες για τέσσερις Ιρανούς που κρατούνται στη χώρα. Το Κουβέιτ θεωρεί τους τέσσερις υπόπτους για σχεδιασμό εχθρικών ενεργειών, ενώ το Ιράν υποστηρίζει ότι είχαν εισέλθει κατά λάθος στα χωρικά του ύδατα.