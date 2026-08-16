Οι αντικρουόμενες ανακοινώσεις προκαλούν πλέον ένα νέο σημείο τριβής μεταξύ των δύο χωρών, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για περιορισμό των εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Νέα διπλωματική ένταση προκαλείται ανάμεσα στο Κατάρ και το Ιράν, με τη Ντόχα να διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι κρατά αιχμάλωτους Ιρανούς πιλότους μετά από στρατιωτική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο.

Η κυβέρνηση του Κατάρ απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες, λίγες ώρες αφότου η ιρανική πλευρά ανακοίνωσε ότι τρεις πιλότοι της αιχμαλωτίστηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης εναντίον αμερικανικής βάσης στο εμιράτο και ζήτησε την απελευθέρωσή τους.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μαζέντ Αλ Ανσάρι, ανέφερε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X ότι η Ντόχα αρνείται «κατηγορηματικά» τους ισχυρισμούς περί κράτησης Ιρανών πιλότων. Παράλληλα, εξέφρασε την έκπληξη της κυβέρνησής του για όσα χαρακτήρισε «παραπλανητικές δηλώσεις», ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων.

Σύμφωνα με την εκδοχή που παρουσίασε ο Καταριανός αξιωματούχος, οι Ιρανοί πιλότοι είχαν παραβιάσει τον εναέριο χώρο του Κατάρ, ενώ οι προσπάθειες των αρχών να επικοινωνήσουν μαζί τους δεν είχαν αποτέλεσμα.

Ο Αλ Ανσάρι πρόσθεσε ότι ομάδες έρευνας και διάσωσης που κινητοποιήθηκαν στη συνέχεια εντόπισαν τη σορό ενός από τους πιλότους. Όπως υποστήριξε, οι αρχές του Κατάρ επικοινώνησαν με το Ιράν προκειμένου να συντονιστεί η διαδικασία παράδοσης της σορού.

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Παράλληλα, η Ντόχα αναφέρει ότι έχει προσκαλέσει την Τεχεράνη να εξετάσει μαζί της τις λεπτομέρειες των επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει μέχρι στιγμής απάντηση.

Εντελώς διαφορετική εικόνα είχε παρουσιάσει νωρίτερα η ιρανική πλευρά. Ο στρατηγός Μοχάμαντ Μπαγερζαντέχ, επικεφαλής της Επιτροπής Αναζήτησης Αγνοουμένων Μελών των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν, δήλωσε ότι τρεις Ιρανοί πιλότοι συνελήφθησαν ζωντανοί από δυνάμεις του Κατάρ.

Κατά τον ίδιο, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά τη συντριβή των αεροσκαφών Su-24 στα οποία επέβαιναν, στις 2 Μαρτίου. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι πιλότοι βρίσκονται υπό κράτηση και ζητά να αφεθούν ελεύθεροι.

Οι αντικρουόμενες ανακοινώσεις προκαλούν πλέον ένα νέο σημείο τριβής μεταξύ των δύο χωρών, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για περιορισμό των εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή.