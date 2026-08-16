Τη δική τους μάχη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου αναμένεται να δώσουν οι Εμμανουήλ Καραλής και Ελίνα Τζένγκο την Κυριακή 16/8.

Η ώρα για τους τελικούς των Εμμανουήλ Καραλή και Ελίνα Τζένγκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου έφτασε την Κυριακή 16/8, με τους δυο αθλητές να είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα προκειμένου να μπορέσουν να φτάσουν στα μετάλλια και την διάκριση.

Με το ρολόι να δείχνει πολλές ώρες μπροστά, στις 21:15, θα ξεκινήσει η μάχη των αιθέρων με τον δεύτερο της διοργάνωσης του 2024, Εμμανουήλ Καραλή, απέναντι στον παγκόσμιο ρέκορντμαν και κάτοχο του τίτλου, Μόντο Ντουπλάντις, αλλά και τον έτερο… εξάμετρο άλτη του 2026, Νορβηγό Σόντρε Γκούτορμσεν.

Στις 21:55, 25 λεπτά αργότερα δηλαδή, αρχίζει άλλος ένας τελικός με τεράστιο ελληνικό ενδιαφέρον, αυτός του ακοντισμού.

Η Ελίνα Τζένγκο πέτυχε νέο φετινό ρεκόρ στον προκριματικό, 59.82, και έδειξε να φορμαρίζεται την κατάλληλη στιγμή στο μεγάλο ραντεβού της χρονιάς, σε έναν πολύ ισορροπημένο τελικό. Και οι δυο τελικοί θα μεταδοθούν από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.