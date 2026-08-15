Το Motswedi ανακαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2024 στο ορυχείο Karowe της Μποτσουάνα, το οποίο ανήκει στην καναδική εταιρεία Lucara Diamond.

Ένα από τα μεγαλύτερα διαμάντια που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ στον κόσμο βρήκε τελικά αγοραστή, σχεδόν δύο χρόνια μετά τον εντοπισμό του στην Μποτσουάνα.

Πρόκειται για το Motswedi, το εντυπωσιακό ακατέργαστο διαμάντι των 2.488 καρατίων, το οποίο θεωρείται το δεύτερο μεγαλύτερο διαμάντι ποιότητας πολύτιμου λίθου που έχει βρεθεί στην ιστορία.

Το Motswedi ανακαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2024 στο ορυχείο Karowe της Μποτσουάνα, το οποίο ανήκει στην καναδική εταιρεία Lucara Diamond. Αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι ζύγιζε 2.492 καράτια, όμως μετά τον καθαρισμό και την αφαίρεση δειγμάτων για ανάλυση, το βάρος του προσδιορίστηκε στα 2.488,32 καράτια.

Σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, η Lucara επιβεβαίωσε την πώλησή του στα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2026. Η εταιρεία, ωστόσο, δεν αποκάλυψε ούτε την ταυτότητα του αγοραστή ούτε το ποσό που καταβλήθηκε. Έγινε μόνο γνωστό ότι η συναλλαγή συμπεριλαμβάνεται στα έσοδα 41 εκατ. δολαρίων που ανακοίνωσε για το συγκεκριμένο τρίμηνο.

Το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο

Σύμφωνα με το Gemological Institute of America, το Motswedi είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ακατέργαστο διαμάντι ποιότητας πολύτιμου λίθου που έχει ανακαλυφθεί, πίσω από το θρυλικό Cullinan των 3.106 καρατίων, το οποίο βρέθηκε στη Νότια Αφρική το 1905.

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Το Motswedi έχει περιγραφεί ως διαφανές διαμάντι ανοιχτού καφέ χρώματος και αποτελεί έναν ενιαίο κρύσταλλο, ο οποίος περιλαμβάνει μεγάλες περιοχές υψηλής ποιότητας με σχετικά λίγα εγκλείσματα. Τα χαρακτηριστικά του, σε συνδυασμό με το τεράστιο μέγεθός του, εξηγούν γιατί η αποτίμησή του αποτέλεσε εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία.

Η αναζήτηση αγοραστή διήρκεσε τόσο πολύ ακριβώς επειδή για διαμάντια αυτού του μεγέθους δεν υπάρχουν εύκολα συγκρίσιμα δεδομένα στην αγορά. Οι πιθανοί αγοραστές είναι ελάχιστοι, ενώ απαιτούνται σύνθετες αναλύσεις για να εκτιμηθεί πόσα και τι ποιότητας διαμάντια μπορούν να προκύψουν εφόσον το πέτρωμα κοπεί.

Δεν αποκλείεται, πάντως, ο νέος ιδιοκτήτης να αποφασίσει να μην το κόψει καθόλου. Μεταξύ των ενδιαφερόμενων είχαν αναφερθεί ακόμη και μουσεία, καθώς ένα εύρημα τέτοιου μεγέθους μπορεί να αντιμετωπιστεί όχι μόνο ως πολύτιμος λίθος αλλά και ως συλλεκτικό αντικείμενο ιστορικής σημασίας.

Τι σημαίνει «Motswedi»

Το όνομά του προέρχεται από τη γλώσσα Setswana της Μποτσουάνα. «Motswedi» σημαίνει πηγή νερού ή υπόγειο νερό που αναβλύζει στην επιφάνεια, προσφέροντας ζωή και ζωτικότητα. Η ονομασία επιλέχθηκε μετά την ανακάλυψη του διαμαντιού, με τη Lucara να τονίζει ότι επιθυμούσε το εύρημα να αφήσει θετικό και διαρκές αποτύπωμα στη χώρα.

Η πώληση έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο για τη βιομηχανία φυσικών διαμαντιών της Μποτσουάνα, η οποία αντιμετωπίζει ασθενέστερη ζήτηση και αυξανόμενο ανταγωνισμό από τα εργαστηριακά διαμάντια. Την ίδια στιγμή, όμως, ευρήματα τόσο σπάνια όσο το Motswedi εξακολουθούν να αποτελούν μια εντελώς διαφορετική κατηγορία της παγκόσμιας αγοράς πολυτελείας.

Πηγή Business Insider Africa