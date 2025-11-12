Σύμφωνα με τον οίκο Sotheby’s, το αντίτιμο για αυτό το ιστορικό κόσμημα του Ναπολέοντα ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Έναντι 3,79 εκατ. ευρώ, πωλήθηκε σε δημοπρασία στη Γενεύη την Τετάρτη μία διαμαντένια καρφίτσα του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, λάφυρο του πρωσικού στρατού στο Βατερλώ.

Σύμφωνα με τον οίκο Sotheby’s, το αντίτιμο για αυτό το ιστορικό κόσμημα ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αφού η εκτίμηση του οίκου κυμαινόταν μεταξύ 130.000 και 220.000 ευρώ.

Η καρφίτσα ήταν ένα από τα προσωπικά αντικείμενα που ο Ναπολέων υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει κατά τη διαφυγή του από την πεδιάδα του Βατερλώ, στο σημερινό Βέλγιο, μετά την συντριβή των δυνάμεών του από βρετανικά και πρωσικά στρατεύματα το 1815. Στην καρφίτσα, διαμέτρου περίπου 45 χιλιοστών, δεσπόζει ένα μεγάλο οβάλ διαμάντι 13,04 καρατίων που είναι πλαισιωμένο από σχεδόν 100 μικρότερα διαμάντια διαφόρων σχημάτων και μεγεθών.

Το κόσμημα κατασκευάστηκε για τον Ναπολέοντα γύρω στο 1810, «πιθανώς για να κοσμεί το καπέλο του σε ειδικές περιστάσεις», εξηγεί ο οίκος δημοπρασιών.

Τρεις ημέρες μετά τη μάχη του Βατερλώ, η διαμαντένια καρφίτσα του Ναπολέοντα προσφέρθηκε ως λάφυρο στον βασιλιά Φρειδερίκο Γουλιέλμο Γ΄ της Πρωσίας.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ