Η εμμονή του Λόγκαν Πολ με τις κάρτες Pokemon απέδωσε καρπούς, καθώς ο Αμερικανός YouTuber πούλησε το «ιερό δισκοπότηρό» του για 16,49 εκατομμύρια δολάρια!

Η σπάνια κάρτα Pikachu Illustrator, κατασκευασμένη στα τέλη της δεκαετίας του 1990, είχε αγοραστεί από τον Πολ πριν από πέντε χρόνια για 5,27 εκατομμύρια δολάρια.

Χθες, Δευτέρα, η κάρτα, μία από μόλις 39 που δημιουργήθηκαν, πωλήθηκε σε δημοπρασία 42 ημερών που κορυφώθηκε με ώρες παρατεταμένων προσφορών.

Η τελική τιμή πώλησης σημαίνει ότι ο 30χρονος YouTuber βγήκε κερδισμένος κατά 8 εκατομμύρια δολάρια - ένα ποσό που ο ίδιος χαρακτήρισε «εντελώς τρελό».

Η πώληση έσπασε το ρεκόρ Guinness για την πιο ακριβή κάρτα συλλεκτικής αξίας που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία.

Ο Πολ παρακολούθησε τις τελευταίες ώρες της δημοπρασίας σε livestream στο κανάλι του στο YouTube, όπου έχει περισσότερους από 23,6 εκατομμύρια συνδρομητές.

Λίγες ώρες πριν ολοκληρωθεί η πώληση, η κάρτα βρισκόταν στα 6,88 εκατομμύρια δολάρια, μέχρι που οι τελικές προσφορές εκτίναξαν την τιμή στα 16,49 εκατομμύρια δολάρια τα τελευταία λεπτά. «Θεέ μου, αυτό είναι τρελό», είπε τελικά η κάρτα πουλήθηκε.

Η κάρτα πωλήθηκε μέσα σε ένα κολιέ επενδυμένο με διαμάντια που φορούσε ο Πολ κατά την πρώτη του εμφάνιση στο WWE στο WrestleMania 38 το 2022. Δήλωσε ότι θα το παραδώσει προσωπικά στον υψηλότερο πλειοδότη.

Οι σπάνιες κάρτες Pokemon έχουν αυξηθεί δραματικά σε αξία τα τελευταία χρόνια. Όταν η κάρτα του Πολ βγήκε προς πώληση τον Δεκέμβριο, ο δημοπράτης Ken Goldin εξήγησε ότι η αξία της συγκεκριμένης κάρτας οφείλεται στην άριστη κατάσταση της, που της έδωσε βαθμολογία Grade 10.

