Όσα αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του.

Με μία ανάρτηση γεμάτη οργή απάντησε ο Νίκος Πλακιάς στην Hellenic Train, με αφορμή την εορταστική κάρτα που δημοσίευσε η εταιρεία για να ευχηθεί «Καλά Χριστούγεννα» στο κοινό.

«Αυτοί που το σκέφτηκαν, αυτοί που το σχεδίασαν, και αυτοί που το δημοσίευσαν είναι όλη η αρρωστημένη νοοτροπία που επικρατεί στην Ελλάδα του 2025», έγραψε αρχικά ο Νίκος Πλακιάς σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Η ευχετήρια κάρτα της εταιρίας που σκότωσε 57 αθώους .

Αυτή η κάρτα δείχνει όλη την αρρωστημένη συμπεριφορά ενός κράτους στο οποίο εμείς είμαστε οι πολίτες αυτού.

Ένα κράτος που επιτρέπει στον καθένα δολοφόνο να δείχνει την απόλυτη χυδαιότητα.

Θα συμφωνούσα ότι είναι εντάξει εάν τόνιζε!!!

Ότι η ευχετήρια αυτή κάρτα αναφέρεται αποκλειστικά στους συγγενείς των Θυμάτων ΤΕΜΠΩΝ.

Δηλαδή !!! έτσι όπως είναι ακόμα τα τρένα το πιο πιθανό θα ήταν να βρεθούμε εμείς δίπλα στους αγαπημένους μας παρά όλοι εσείς!!!

Και όπως βλέπετε και στην φωτογραφία το έχουν και σε μονή γραμμή !!!», τόνισε ο πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες και την ανηψιά του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών τον Μάρτιο του 2023.

