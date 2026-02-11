Αμαξοστοιχία του Οδοντωτού ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης.

Περίπου τρεις ώρες χρειάστηκαν προκειμένου να απεγκλωβιστούν οι 77 επιβάτες αμαξοστοιχίας του Οδοντωτού, που ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης.

Η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1332, από τα Καλάβρυτα προς το Διακοπτό, παρουσίασε βλάβη και ακινητοποιήθηκε κοντά στα Νιάματα, στις 13:50. Με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ, η μεταβίβαση των επιβατών στον εφεδρικό συρμό ολοκληρώθηκε στις 16:55, σύμφωνα με την Hellenic Train.

Μετά την ακινητοποίηση του τρένου του Οδοντωτού, εστάλη εφεδρική αμαξοστοιχία. Όμως, «εξαιτίας της σοβαρότητας της βλάβης και οι δύο αμαξοστοιχίες ακινητοποιήθηκαν σε σημείο με περιορισμένη πρόσβαση», σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Έτσι, ενημερώθηκε η Πολιτική Προστασία και κλήθηκε η ΕΜΑΚ στο σημείο. Μετά τη μετεπιβίβαση των 77 ατόμων στον εφεδρικό συρμό, αυτός επέστρεψε στο Διακοπτό στις 17:13. Εκεί περίμενε λεωφορείο της Hellenic Train, για τους επιβάτες που επιχειρούσαν να μεταβούν στον αρχικό προορισμό τους, τα Καλάβρυτα.

Μετά το νέο περιστατικό με τον Οδοντωτό, η διοίκηση της Hellenic Train ανακοίνωσε ότι «κατ’ εξαίρεσιν των κανονισμών» θα επιστραφεί στο 100% του εισιτηρίου στους 77 επιβάτες της αμαξοστοιχίας που ακινητοποιήθηκε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Φωτ.: kalavrytanews