«Πρωταγωνιστές» - Ενέσεις αδυνατίσματος. Ποιους ωφελούν – Ποιους ξεγελούν.

Στον Σταύρο Θεοδωράκη μιλούν:

• Η διευθύντρια Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού στο Κοργιαλένειο - Μπενάκειο Νοσοκομείο, Ανδρομάχη Βρυωνίδου – Μπομποτά. Όπως λέει μετά από 35 χρόνια έχει επιτέλους «όπλα» για να πολεμήσει την παχυσαρκία.

• Ο καθηγητής Επιδημιολογίας στο Χαρακόπειο Πανεπιστήμιο, Δημοσθένης Παναγιωτάκος, ο οποίος επισημαίνει τον κίνδυνο σοβαρής απώλειας μυϊκής μάζας από την χρήση των ενέσιμων φαρμάκων.

Η κάμερα των Πρωταγωνιστών μπαίνει στην «αρκουδοφωλιά» του Κώστα Μακέδου που την εποχή της βιντεοκασέτας σκορπούσε γέλιο στο πλευρό του Μουστάκα, του Φωτόπουλου, του Κωνσταντίνου κ.α.

Ο «φούσκας» - όπως τον φωνάζανε τότε, είναι πια καθηλωμένος σε μια πολυθρόνα, αφού έχει ξεπεράσει τα 150 κιλά και τα πόδια του δεν τον κρατούν. Ο Σταύρος Θεοδωράκης τον συνάντησε την ημέρα που θα ξεκινούσε τις ενέσιμες θεραπείες αδυνατίσματος του προγράμματος «Προλαμβάνω» του υπουργείου Υγείας. Στόχος του, όπως θα πει, είναι να μπορέσει πάλι κάποια στιγμή να βγει επιτέλους από το σπίτι και να προχωρήσει στη βροχή.

Στους Πρωταγωνιστές επίσης μιλούν:

• Ο ηθοποιός Βλαδίμηρος Κυριακίδης που έχασε σχεδόν 7 κιλά τον τελευταίο μήνα, μόλις έμαθε από τους γιατρούς ότι ο οργανισμός του είναι ενός ανθρώπου 78 ετών, ενώ είναι 63! Ο ίδιος είναι αρνητής των ενέσεων αδυνατίσματος και ακολουθεί μια δίαιτα με πολλή πρωτεΐνη και σαλάτα και βέβαια καθόλου αλκοόλ και ζάχαρη.

• Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, που πρωτοστατεί στην φαρμακευτική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας για τους πιο ευάλωτους Έλληνες.

«Υπάρχουν συνάνθρωποι μας που βιώνουν αναπηρία» – λέει η κυρία Αγαπηδάκη και συνεχίζει: «Αυτούς πάμε να βοηθήσουμε και όχι βέβαια όσους προσπαθούν να χάσουν πέντε κιλά για να βγουν στην παραλία».

• Ο Γιάννης, που εδώ και 9 μήνες έχει διακόψει τις ενέσεις αδυνατίσματος, κατορθώνοντας να διατηρήσει το βάρος του.

• Η Ειρήνη, που μετά από 8 μήνες στις ενέσιμες θεραπείες αδυνατίσματος, έχει χάσει 17 κιλά.

