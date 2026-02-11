Η επίσημη ανακοίνωση για την αγιοκατάταξη του Παπα‑Τύχωνα του Αγιορείτη και του Χατζη‑Γεώργη του Αγιορείτη. .

Δύο νέους Αγίους αποκτά η Ορθόδοξη Εκκλησία μετά την σημερινή απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου που εντάσσει στο Αγιολόγιο, δύο Αγιορείτες μοναχούς, τον Παπα‑Τύχωνα τον Αγιορείτη και τον Χατζη‑Γεώργη τον Αγιορείτη. Aξίζει να σημειωθεί ότι ο παπά Τύχων ήταν ο πνευματικός του Αγίου Παϊσίου.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου για τους δύο νέους Αγίους

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου «Τό Ἱερόν Σῶμα ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως τήν κατάταξιν εἰς τό ἁγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας τῶν ὁσιακῆς βιοτῆς Ἁγιορειτῶν Ἱερομονάχου Τύχωνος, τοῦ ἐν τῷ ἐν τῇ Σκήτῃ Καψάλας Ἱερῷ Σταυρονικητιανῷ Κελλίῳ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀσκήσαντος, καί μοναχοῦ Γεωργίου, τοὐπίκλην Χατζη-Γεώργη, τοῦ ἐκ Καππαδοκίας καταγομένου καί ἐν Κωνσταντινουπόλει κοιμηθέντος. »

Η αγιοκατάταξη ενός προσώπου στην Ορθόδοξη Εκκλησία γίνεται κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης της ζωής, του ήθους, της προσφοράς και της τιμής που απολάμβανε από τον λαό του Θεού. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και επισφραγίζεται με τον Πατριαρχικό και Συνοδικό Τόμο. Με την αναγνώριση των δύο αυτών μοναχών, η Ορθόδοξη Εκκλησία αποκτά νέες φωτεινές μορφές αγιότητας, οι οποίες θα αποτελούν πνευματικό παράδειγμα για τους πιστούς.

Πώς γίνεται κάποιος Άγιος: Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις της Εκκλησίας

Σύμφωνα με την Εκκλησία αναγνώριση της αγιότητας ενός προσώπου σημαίνει η «ιδιαίτερη εν Χριστώ αποδοχή και τιμή, που αυθόρμητα αποδίδει το πλήρωμα μιας τοπικής εκκλησίας σε ορισμένα αποθανόντα μέλη της, τα οποία ξεχώρισαν για την αφοσίωσή τους στον Θεό».

Τα βασικά κριτήρια για την αγιοκατάταξη είναι:

1) να έχει περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από τη ζωή και τον θάνατό του,

2) να υπάρχουν αποδείξεις για τα θαύματα που έχει κάνει κατά τη διάρκεια της ζωής του,

3) το λείψανό του να παραμένει άφθαρτο ή να ευωδιάζει και

4) να υπάρχουν μαρτυρίες για την αγιότητά του.

Στην ουσία, οι άγιοι υποδεικνύονται από τον ίδιο τον θρησκευόμενο λαό. Παράλληλα, ο τοπικός μητροπολίτης συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με τον βίο του προσώπου και, έπειτα, με έκθεσή του προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, εισηγείται την αγιοκατάταξη ενός προσώπου. Μετά την αναγνώρισή του, ο άγιος μνημονεύεται στη Θεία Λειτουργία, καθορίζεται η ημερομηνία εορτασμού της μνήμης του, ενώ εκτίθενται για προσκύνημα οι εικόνες ή τα λείψανά του.