Όλες οι ημερομηνίες για το φετινό Πάσχα και την Μεγάλη Εβδομάδα, τι πρέπει να γνωρίζουν οι πιστοί.

Φτάσαμε αισίως στα μέσα Γενάρη με τις χριστουγεννιάτικες διακοπές να έχουν παρέλθει προ πολλού και τους εργαζομένους να αναζητούν με το «κυάλι» την επόμενη αργία που θα τους χαρίσει μέρες ξεκούρασης και θα αποτελέσει ιδανική ευκαιρία για αποδράσεις στην ανοιξιάτικη ενδοχώρα. Το Πάσχα 2026 φαντάζει ακόμη μακρινό όμως ο προγραμματισμός δεν έβλαψε κανέναν.

Σύμφωνα με το φετινό ημερολόγιο το Πάσχα «πέφτει» νωρίς γεγονός που συμπαρασύρει τόσο την Καθαρά Δευτέρα όσο και την αργία του Αγίου Πνεύματος. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και ας δούμε τις ημερομηνίες «κλειδιά» που σχετίζονται με την κατανυκτική γιορτή του Πάσχα.

Πάσχα 2026: Οι ημερομηνίες των φετινών γιορτών - Η μέθοδος υπολογισμού

Δεδομένου ότι κάθε χρόνο το Πάσχα ανήκει στις κινητές γιορτές δεν υπάρχει σταθερή ημερομηνία εορτασμού οπότε εύλογα το κοινό αναρωτάται για την ημερομηνία του φετινού εορτασμού που είναι σχετικά νωρίς καθώς θα το γιορτάσουμε την Κυριακή 12 Απριλίου.

H Ορθόδοξη Εκκλησία υπολογίζει το Πάσχα την πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη Ιουλιανή ή Μετώνεια πανσέληνο (συμβαίνει 4 ή 5 ημέρες αργότερα από την πραγματική αστρονομική πανσέληνο) που ακολουθεί την πλασματική εαρινή ισημερία της 21ης Μαρτίου του παλαιού ημερολογίου (η πλασματική ισημερία συμβαίνει στις 3 Απριλίου του νέου ημερολογίου) και την οποία Μετώνεια πανσέληνο ονομάζει Νομικό Φάσκα, επειδή πιστεύει λανθασμένα πως το Εβραϊκό Πάσχα εορτάζεται την ημέρα της πλασματικής αυτής πανσελήνου (κάτι που δεν ισχύει, διότι οι Εβραίοι έχουν αναγνωρίσει το σφάλμα της Μετώνειας πανσελήνου).

Έτσι, το Ορθόδοξο Πάσχα στην Ελλάδα εορτάζεται με το νέο ημερολόγιο τουλάχιστον 14 ημέρες αργότερα από την πραγματική εαρινή ισημερία της 21ης Μαρτίου (πάντοτε από τις 4 Απριλίου του νέου ημερολογίου και αργότερα, επειδή για τον εορτασμό λαμβάνεται υπόψη η πλασματική εαρινή ισημερία τις 21ης Μαρτίου του παλαιού ημερολογίου.) Επειδή οι δύο πανσέληνοι (αστρονομική και Μετώνεια), δεν πέφτουν πάντα μέσα στην ίδια εβδομάδα, πολλές φορές η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπολογίζει το Πάσχα την πρώτη Κυριακή μετά την πραγματική αστρονομική πανσέληνο που συμβαίνει μετά την πραγματική εαρινή ισημερία της 21ης Μαρτίου, σύμφωνα με την απόφαση της Συνόδου της Νίκαιας, αλλά την δεύτερη Κυριακή, γι' αυτό και πολλές χρονιές εορτάζεται μια εβδομάδα αργότερα από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και τις προτεσταντικές εκκλησίες (οι οποίες συνεορτάζουν το Πάσχα), επειδή αυτή λαμβάνει υπόψιν της μόνο την πραγματική εαρινή ισημερία της 21ης Μαρτίου και την πρώτη Κυριακή μετά την πραγματική αστρονομική πανσέληνο.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία λαμβάνει υπόψη της στον υπολογισμό το παλαιό ημερολόγιο ώστε να εορτάζουν όλοι οι Ορθόδοξοι σε όλες τις χώρες την ίδια ημερομηνία το Πάσχα και να μην συμβαίνει ό,τι τα Χριστούγεννα, που εορτάζονται σε διαφορετική ημέρα, ανάλογα με το αν ακολουθείται το Ιουλιανό ή το Γρηγοριανό ημερολόγιο.

Μεγάλη Εβδομάδα 2026: Πότε «πέφτει» η Κυριακή του Πάσχα

Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι η εβδομάδα πριν το Πάσχα. Διαρκεί από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι το Μεγάλο Σάββατο και ονομάζεται «Μεγάλη», γιατί τα γεγονότα όπου τελούνται και βιώνονται στους Ιερούς Ναούς είναι κοσμοσωτήρια για τον άνθρωπο.Από τις 6 έως και τις 11 Απριλίου, οι πιστοί διανύουν το κατανυκτικό ταξίδι της Μεγάλης Εβδομάδας, της πιο ιερής περιόδου της Ορθοδοξίας, που είναι αφιερωμένη στα Πάθη του Ιησού Χριστού.

Αποτελεί διασκευή της εβραϊκής γιορτής «Άζυμα», που διαρκούσε επτά ημέρες και πιστεύεται πως ήταν αγροτική γιορτή. Διατηρούσαν την πίστη πως, όταν αρχίσει να χρησιμοποιείται η νέα σοδειά δεν πρέπει να υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης από την παλιά ζύμη. Γι’ αυτό και κρατούσαν μια διακοπή 7 ημερών, όσες δηλαδή και οι ημέρες του Πάσχα. Αυτό μας θυμίζει και τις πληγές που θέριζαν τους Αιγύπτιους όπου, λίγες μέρες πριν από την Έξοδο, ο Μωυσής πρόσταξε στο λαό του: «Επτά ημέρες θα τρώτε άζυμα, από την πρώτη μέρα θα εξαφανίσετε το προζύμι από τα σπίτια σας, διότι όποιος φαει ένζυμα η ψυχή του θα εξολοθρευτεί». Οι πιστοί βιώνουμε τα πάθη και την ανάσταση του Χριστού συμμετέχοντας ενεργά σε αυτά με «συμπόρευση», «συσταύρωση» και «συνανάσταση». Ο Χριστός με την θέληση του (εκουσίως), υπέφερε, κατέληξε και αναστήθηκε για να σωθούμε όλοι εμείς. Αυτό σημαίνει ότι δεν λυπούμαστε «μοιρολατρικά» για το Πάθος του, αλλά για τις δικές μας αμαρτίες και αφού μετανοιώνουμε ειλικρινώς μπορούμε την αντικειμενική σωτηρία που χάραξε ο Χριστός να την κάνουμε σωτηρία.

Κυριακή των Βαΐων: 5 Απριλίου 2026

Μεγάλη Δευτέρα: 6 Απριλίου 2026

Μεγάλη Τρίτη: 7 Απριλίου 2026

Μεγάλη Τετάρτη: 8 Απριλίου 2026

Μεγάλη Πέμπτη: 9 Απριλίου 2026

Μεγάλη Παρασκευή: 10 Απριλίου 2026

Μεγάλο Σάββατο (Ανάσταση): 11 Απριλίου 2026

Κυριακή του Πάσχα: 12 Απριλίου 2026

