Οι ημερομηνίες που πρέπει να ξέρει κάθε εργαζόμενος για να αξιοποιήσει την άδειά του για διακοπές και ανάπαυλα.

Η Πρωτοχρονιά πέρασε και πλέον άπαντες κοιτάζουν προσεκτικά το ημερολόγιο για να δούν πότε «πέφτουν» οι αργίες του 2026 και ποια τριήμερα και τετραήμερα είναι διαθέσιμα προς αξιοποίηση και ανάπαυλα από τα εργασιακά καθήκοντα. Μετά τα Χριστούγεννα, το Πάσχα 2026 αποτελεί την ιδανική αφορμή για τον προγραμματισμό διακοπών.

Το Πάσχα φέτος θα γιορταστεί νωρίς καθώς «πέφτει» στις 12 Απριλίου. Υπενθυμίζεται ότι η ημερομηνία του Πάσχα είναι κινητή κάθε χρονιά και βασίζεται στην πρώτη Κυριακή μετά την πανσέληνο που ακολουθεί την εαρινή ισημερία. Αντίστοιχα, το Καθολικό Πάσχα το 2026 θα γιορταστεί στις 5 Απριλίου, μία εβδομάδα νωρίτερα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfd152ousdi9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το τετραήμερο δώρο του Πάσχα 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι το φετινό Πάσχα έχει κρυμμένο και ένα τετραήμερο που αν το αξιοποιήσουν σωστά οι εργαζόμενοι προκύπτει το μοναδικό τετραήμερο της χρονιάς. Ειδικότερα, αν ο εργαζόμενος πάρει άδεια την Μεγάλη Παρασκευή και δεδομένου ότι η Δευτέρα του Πάσχα είναι αργία ένα τετραήμερο είναι διαθέσιμο με τις εργασιακές υποχρεώσεις να επιστρέφουν την Τρίτη 14 Απριλίου.

Οι δύο μεγάλες αργίες που χάνονται

Δεκαπενταύγουστος και Δεύτερη Μέρα των Χριστουγέννων 2026 «πέφτουν» Σάββατο με την απογοήτευση να είναι προφανής για τους εργαζομένους που χάνουν όχι μόνο την αργία καθαυτή αλλά και το τριήμερο που θα δημιουργούνταν αν «έπεφτε» μια μέρα νωρίτερα ήτοι Παρασκευή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα τριήμερα χαμόγελα των αργιών του 2026

Στον αντίποδα η νέα χρονιά φέρνει και τρία τριήμερα, ιδανικές ευκαιρίες για μίνι διακοπές και αποδράσεις των εργαζομένων. Παρά τις δύο «χαμένες» αργίες, άπαντες έχουμε να περιμένουμε τρία τριήμερα «όνειρο». Το πρώτο έρχεται την Καθαρά Δευτέρα στις 23 Φεβρουαρίου, το επόμενο είναι η Πρωτομαγιά που «πέφτει» Παρασκευή και τέλος έχουμε το καλοκαιρινό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος την 1η Ιουνίου που αποτελεί ιδανική ευκαιρία για την πρώτη βουτιά στη θάλασσα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfe0i6l2tn7d?integrationId=40599y14juihe6ly}