Νίκη της Σάκκαρη επί της Σφιόντεκ με 2-6, 6-4, 7-5.

Με μια εμφατική νίκη, η Μαρία Σάκκαρη απέκλεισε το Νο2 στον κόσμο Ίγκα Σφιόντεκ και πέρασε στα ημιτελικά του τουρνουά στη Ντόχα.

Η Ελληνίδα τενίστρια έχασε το πρώτο σετ, αλλά επανήλθε, πήρε τα δύο επόμενα και επικράτησε της Πολωνής αντιπάλου της με 2-6, 6-4, 7-5 μέσα σε 2 ώρες και 29 λεπτά.

Με αυτή τη νίκη, η Σάκκαρη πέρασε για τρίτη φορά στην καριέρα της στα ημιτελικά στη Ντόχα. Επίσης, πέτυχε την πρώτη νίκη της επί της Σφιόντεκ τα τελευταία πέντε χρόνια και πλέον το μεταξύ τους «σκορ» είναι 4-4.

«Η Σάκκαρη γύρισε πίσω τον χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά η WTA για το ματς, στο οποίο η Ελληνίδα θύμισε την τενίστρια που είχε φτάσει στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης.

