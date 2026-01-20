Μετέτρεψε το Australian Open σε επίδειξη οίκου μόδας.

Όταν η Ναόμι Οσάκα μπήκε στο κορτ για το πρώτο της ματς στο φετινό Australian Open, κανένας δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από πάνω της. Γιατί ήταν βγαλμένη από επίδειξη οίκου μόδας.

To No17 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις έκανε μια εμβληματική εμφάνιση με παρασόλι, μακρύ βέλο και μεγάλο καπέλο, ενώ υπήρχε μια λεπτομέρεια με ιδιαίτερη σημασία: δύο πεταλούδες.

Όταν έπαιζε στο Australian Open το 2021- χρονιά που κατέκτησε το τρόπαιο- στον τρίτο γύρο την ώρα του ματς της κόντρα στην Ονς Ζαμπέρ, μια πεταλούδα ακούμπησε στο πρόσωπό της.

Τόσο στο παρασόλι της Γιαπωνέζας τενίστριας, όσο και στο καπέλο της, υπήρχε από μία πεταλούδα. «Έχει σχέση με το Australian Open το οποίο κατέκτησα το 2021, που υποθέτω ότι ήταν πριν από αρκετό καιρό», είπε γελώντας μετά το ματς.

Αν και το look της Ναόμι Οσάκα κέρδισε το ενδιαφέρον, λίγο αργότερα αποδείχθηκε το ίδιο αποτελεσματική και μέσα στο κορτ. Νίκησε με 6-3, 3-6, 6-4 την Αντόνια Ρούζιτς και πέρασε στον δεύτερο γύρο.

Με έμπνευση από τη μέδουσα

Η ιδέα για την εμφάνιση της Ναόμι Οσάκα γεννήθηκε ενώ διάβαζε ένα βιβλίο στην κόρη της, Σάι, η οποία είναι δύο ετών. «Υπήρχε η εικόνα μιας μέδουσας και όταν της το έδειξα ενθουσιάστηκε τόσο πολύ», εξήγησε η τενίστρια στη Vogue.

Είπε την ιδέα της στη Nike, που ετοίμασε ένα σχέδιο με βάση τη μέδουσα. Όμως, χρειαζόταν κάτι ακόμα. Έτσι, η Ναόμι Οσάκα απευθύνθηκε στον Ρόμπερτ Γουν, σχεδιαστή μόδας που εμπιστεύονται μεταξύ άλλων οι Beyonce, Cardi B και Αριάνα Γκράντε.

Αυτό που δεν ήξερε η τενίστρια ήταν πως ήδη είχε υπάρξει μούσα του συγκεκριμένου σχεδιαστή. Μία από τις δημιουργίες του στην κολεξιόν για το φθινόπωρο του 2024 ήταν εμπνευσμένο από το στιγμιότυπο με την πεταλούδα, στο Australian Open του 2021.

Με τη συμβολή του Ρόμπερτ Γουν ολοκληρώθηκε το εντυπωσιακό look της Ναόμι Οσάκα που σύμφωνα με την ίδια συμβολίζει τη «γέννηση κάτι νέου», όπως και «την ενέργεια, τη μεταμόρφωση και τον ενθουσιασμό».

