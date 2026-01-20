Στον δεύτερο γύρο του Australian Open ο Τσιτσιπάς.

Με ανατροπή, ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε στην πρεμιέρα του στο Australian Open και πήρε το ειστήριο για τον δεύτερο γύρο.

Ο Έλληνας τενίστας έχασε το πρώτο σετ κόντρα στον Σιντάρο Μοτσιζούκι, αλλά τελικά επικράτησε του Ιάπωνα με 4-6, 6-3, 6-2, 6-2 σε 2 ώρες και 57 λεπτά.

{http://x.com/AustralianOpen/status/2013598447648047546}

Επόμενος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά θα είναι ο Τσέχος Τόμας Μάχατς, ο οποίος βρίσκεται στο Νο24 της παγκόσμιας κατάταξης και ήταν ο νικητής του τουρνουά στην Αδελαΐδα, πριν από λίγες ημέρες.

{https://x.com/atptour/status/2013601411569709389}