Βούρκωσε ο Τζόκοβιτς, διεκδικεί τον 25ο τίτλο του σε Γκραν Σλαμ.

Είναι ένας θρύλος του τένις. Κι όμως, σε αυτό το ματς, στον ημιτελικό του Australian Open κόντρα στον Γιάνικ Σίνερ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν ήταν το φαβορί. Αλλά παίζοντας εκπληκτικό τένις, ο 38χρονος έδειξε στον κόσμο ότι είναι ακόμα εδώ.

Σε ένα επικό ματς θρίλερ, που διήρκεσε 4 ώρες και 9 λεπτά, ο Σέρβος «λύγισε» τον 24χρονο Σίνερ με 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 και πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό. Στα 38 του, έγινε ο γηραιότερος τενίστας που περνά στον τελικό του Australian Open και εκεί, την Κυριακή, θα διεκδικήσει τον 25ο τίτλο του σε Γκραν Σλαμ και τον 11ο στο συγκεκριμένο τουρνουά, κόντρα στον Κάρλος Αλκαράθ.

{https://x.com/AustralianOpen/status/2017245081720295726}

Μετά το τέλος του ματς, ο Νόβακ Τζόκοβιτς έπεσε στα γόνατα με ανοιχτά τα χέρια, κοιτάζοντας προς τον ουρανό και έκανε τον σταυρό του. Λίγη ώρα μετά, στις πρώτες του δηλώσεις μέσα στο κορτ, ήταν ακόμα βουρκωμένος.

{https://www.youtube.com/shorts/0YYnFNfD7kw}

«Δεν έχω λόγια αυτή τη στιγμή, για να είμαι ειλικρινής», παραδέχθηκε ο Σέρβος, που θα παίξει για πρώτη φορά σε τελικό Γκραν Σλαμ από το Γουίμπλεντον του 2024. «Φαίνεται σουρεαλιστικό. Έπαιξα για περισσότερες από τέσσερις ώρες, είναι σχεδόν 02:00. Θυμήθηκα το 2012 που έπαιξα με τον Ράφα (Ναδάλ) στον τελικό και κράτησε σχεδόν 6 ώρες», συμπλήρωσε.

{https://x.com/atptour/status/2017246244406546564}

Στις δηλώσεις του, ο Τζόκοβιτς αποθέωσε τον αντίπαλό του και αποκάλυψε τι του είπε αμέσως μετά το τέλος του ματς. «Το επίπεδο της έντασης και της ποιότητας του τένις ήταν εξαιρετικά υψηλό και ήξερα πως αυτός ήταν ο μόνος τρόπος να τον νικήσω απόψε. Με νίκησε στα τελευταία πέντε ματς», σημείωσε.

«Του είπα στο φιλέ, “ευχαριστώ που με άφησες να πάρω τουλάχιστον μία νίκη”. Τον σέβομαι απεριόριστα, είναι απίστευτος παίκτης. Σε ωθεί στα όριά σου, αυτό έκανε απόψε, οπότε αξίζει μεγάλο χειροκρότημα», δήλωσε για τον Ιταλό. «Ήταν μία από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη, νύχτα που έχω ζήσει στην Αυστραλία, από άποψη ατμόσφαιρας και υποστήριξης», πρόσθεσε.

Στον τελικό, ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει τον Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος επικράτησε του Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4), 7-5, σε 5 ώρες και 27 λεπτά, τον μεγαλύτερης διάρκειας ημιτελικό που έχει γίνει ποτέ στο Australian Open.

«Είδα τον Κάρλος (Αλκαράθ) μετά το ματς τους και μου είπε “συγγνώμη για την καθυστέρηση του δικού σας αγώνα”. Του είπα ότι είμαι μεγάλος και πρέπει να πηγαίνω νωρίτερα για ύπνο. Ανυπομονώ να τον δω σε λίγες ημέρες», δήλωσε ο Τζόκοβιτς.

{https://www.youtube.com/watch?v=6afoi89RlGE}