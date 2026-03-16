Η Ελένη Φιλίνη σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 16 Μαρτίου η Ελένη Φιλίνη, όπου παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η γνωστή ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή, ενώ μεταξύ άλλων χαρακτήρισε τον εαυτό της ως έναν «πολύ δύσκολο άνθρωπο» σε ό,τι αφορά τις σχέσεις και το συναίσθημα του έρωτα.

Μιλώντας αρχικά για το φλερτ αποκάλυψε ότι στην επαγγελματική της ζωή έχει βιώσει παρενόχληση: «Έχω βιώσει και έχω χάσει και δουλειές. Φυσικά. Θυμάμαι όταν έβγαινες δεν έβλεπες μόνο παρέες κορίτσια ή αγόρια. Πλέον δεν βλέπεις ζευγάρια. Λες, ρε παιδιά τι έχει συμβεί; Εμένα με ενοχλεί αυτή η απομόνωση».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh41mk822zah?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε ό,τι αφορά το φλερτ και την προσωπική της ζωή, εξήγησε ότι είναι ένας «δύσκολος άνθρωπος», ωστόσο κατάφερε να διατηρήσει μακροχρόνιες σχέσεις στο πέρασμα του χρόνου:

«Το φλερτ είναι υπέροχο. Ήμουν δύσκολη στο να πω ναι σε μια σχέση. Δύσκολος άνθρωπος σε κάποια πράγματα…. Εγώ στη ζωή μου έψαχνα λίγο το απόλυτο για τα δικά μου δεδομένα γιατί ο καθένας έχει άλλα στάνταρ. Έψαχνα την αλήθεια της ψυχής. Φυσικά έχω ερωτευτεί και με έχουν ερωτευτεί. Εμένα οι σχέσεις μου ήταν μακροχρόνιες. Σίγουρα αυτές είναι σχέσεις ζωής με αυτό τον άνθρωπο. Και ο χρόνος καμία φορά τελειώνει τα πράγματα. Όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Δεν μπορούμε να λέμε το για πάντα. Σε κάποιους ανθρώπους μπορεί να κρατήσει μια ολόκληρη ζωή αλλά δεν είναι εύκολο και δεν θεωρώ τον εαυτό μου τόσο εύκολο».

Κλείνοντας μάλιστα, αποκάλυψε ότι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν είναι ερωτευμένη: «Ερωτευμένη δεν είμαι αυτή την περίοδο. Δεν είναι εύκολο να ερωτευτώ. Πάρα πολύ δύσκολα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh41oa3uy9oh?integrationId=40599y14juihe6ly}