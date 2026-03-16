Αντιδράσεις και σχόλια έχει προκαλέσει η φετινή συμμετοχή της Γερμανίας στη Eurovision.

Το τραγούδι – πρόταση της Γερμανίας για τη Eurovision 2026, σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου και η ομάδα της, το πρωί της Δευτέρας 16 Μαρτίου, στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, η Γερμανία θα συμμετάσχει στον 70ό Διαγωνισμό τραγουδιού με το κομμάτι «Fire» που ερμηνεύει η Sarah Engels.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα», αρκετοί Eurofans κάνουν λόγο για αντιγραφή της χορογραφίας και της σκηνικής παρουσίας από τη συμμετοχή της Ελένης Φουρέιρα με την Κύπρο το 2018.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελένη Φουρέιρα, είχε κατακτήσει τη 2η θέση στον τελικό και τον πίνακα βαθμολογιών και είχε εντυπωσιάσει τόσο με την παρουσία της στη σκηνή – όσο και με το τραγούδι «Fuego».

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, προβλήθηκαν ορισμένα από τα σχόλια που κάνουν λόγο για «κλεμμένες κινήσεις της Φουρέιρα».

Η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε χαρακτηριστικά: «Έχω πάθει σοκ. Καλέ είναι ίδιο… Πολύ κλεψιά… Είναι ξεδιάντροπη κλεψιά αυτό…»

Η Δάφνη Μπόκοτα με τη σειρά της τόνισε: «Όντως μοιάζουν πάρα πολύ! Και η εμφάνιση μοιάζει πάρα πολύ. Βέβαια, η Γερμανία δεν έχει και πολύ μεγάλη τύχη σε αυτόν τον διαγωνισμό. Προσπαθεί με μπαλάντα, να μοιάζει με κάτι άλλο… Για να δούμε. Να της βγει αυτό της Γερμανίας; Δεν ξέρω…».

Αυτό είναι το τραγούδι της Γερμανίας:

