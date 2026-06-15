Οι δύο κατηγορίες ακινήτων. Έως 36.000 η επιδότηση.

Σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», μέσω του οποίου χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να διεκδικήσουν σημαντική οικονομική ενίσχυση για εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών τους. Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση περίπου 25.000 κατοικιών σε ολόκληρη τη χώρα, τόσο κλειστών ακινήτων που παραμένουν αναξιοποίητα όσο και κατοικιών που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία.

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας σηματοδοτεί την έναρξη του πρώτου σταδίου του προγράμματος, το οποίο αφορά αποκλειστικά την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία αυτή αναμένεται να παραμείνει ανοικτή έως και την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ελέγξουν εάν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και να εξασφαλίσουν το απαραίτητο δικαιολογητικό για το επόμενο στάδιο.

Οι πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να συνδεθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet. Μετά την είσοδο στην πλατφόρμα, θα πραγματοποιείται αυτόματος έλεγχος των εισοδηματικών στοιχείων μέσω των δεδομένων της ΑΑΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο αιτών πληροί τα προβλεπόμενα κριτήρια. Παράλληλα, το σύστημα θα υπολογίζει και το ποσοστό επιδότησης που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις του προγράμματος, η διαδικασία δεν θα μπορεί να συνεχιστεί. Αντίθετα, όσοι κριθούν επιλέξιμοι θα βλέπουν στην εφαρμογή τα ακίνητα που διαθέτουν και θα καλούνται να επιλέξουν μία μόνο κατοικία για ένταξη στο πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση των απαραίτητων βημάτων, η βεβαίωση επιλεξιμότητας θα εκδίδεται άμεσα και θα είναι διαθέσιμη σε μορφή PDF για αποθήκευση ή εκτύπωση.

Οι δύο κατηγορίες ακινήτων

Το πρόγραμμα αφορά δύο κατηγορίες κατοικιών. Η πρώτη περιλαμβάνει κλειστές κατοικίες που παρέμειναν ουσιαστικά αχρησιμοποίητες κατά τα έτη 2024 και 2025 και οι οποίες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να διατεθούν είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση. Η δεύτερη κατηγορία αφορά ανοικτές κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη ως κύρια κατοικία και χρειάζονται παρεμβάσεις αναβάθμισης.

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Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για την Εισοδηματική Κατηγορία Ι τα ανώτατα εισοδήματα κυμαίνονται από 18.000 ευρώ έως 35.000 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Για την Εισοδηματική Κατηγορία ΙΙ τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται από 25.000 ευρώ έως 45.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί σε έγγαμους, μέλη συμφώνου συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες.

Όσον αφορά τα περιουσιακά κριτήρια, για τις κλειστές κατοικίες απαιτείται πλήρης κυριότητα ή επικαρπία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%. Για τις ανοικτές κατοικίες γίνονται δεκτά δικαιώματα πλήρους κυριότητας, επικαρπίας ή ψιλής κυριότητας, υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποσοστά επιχορήγησης, τα οποία είναι ιδιαίτερα υψηλά. Για τους δικαιούχους της Εισοδηματικής Κατηγορίας Ι η βασική επιδότηση ανέρχεται στο 80%, ενώ για την Κατηγορία ΙΙ διαμορφώνεται στο 70%. Παράλληλα, προβλέπεται πρόσθετη προσαύξηση 5% για κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, για μονογονεϊκές οικογένειες, για τρίτεκνους και πολύτεκνους καθώς και για άτομα με αναπηρία. Με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις, το τελικό ποσοστό επιχορήγησης μπορεί να φτάσει έως και το 95% για την πρώτη κατηγορία και έως το 85% για τη δεύτερη.

Έως 36.000 ευρώ η επιδότηση

Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και συνολικά έως τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία επιφάνειας 120 τετραγωνικών μέτρων. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν εργασίες ανακαίνισης, επισκευής και ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς και την αγορά των απαραίτητων υλικών και προϊόντων που απαιτούνται για την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Για να ενταχθεί ένα ακίνητο στο πρόγραμμα θα πρέπει να διαθέτει οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990, να έχει επιφάνεια έως 120 τετραγωνικά μέτρα ή έως 150 τετραγωνικά μέτρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών και να κατατάσσεται ενεργειακά έως την κατηγορία Γ. Επιπλέον, η κατοικία δεν θα πρέπει να έχει ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2020, ενώ αποκλείονται τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί η υλοποίηση ενεργειακών παρεμβάσεων που θα αναβαθμίζουν το ακίνητο τουλάχιστον κατά μία ενεργειακή κατηγορία. Οι δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης θα πρέπει να αντιστοιχούν στο 20% έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Το δεύτερο στάδιο του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου 2026, όταν θα ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης. Οι επιλέξιμοι πολίτες θα πρέπει τότε να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ή να υποβάλουν αρχικά υπεύθυνη δήλωση με τα βασικά στοιχεία του ακινήτου. Σε περίπτωση έγκρισης, θα απαιτηθεί η προσκόμιση των σχετικών εγγράφων για την εκταμίευση της επιδότησης.

Παράλληλα, προβλέπεται πρόσθετη οικονομική ενίσχυση έως 2.500 ευρώ για δαπάνες που αφορούν αμοιβές μηχανικών, έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, απαιτούμενες άδειες και ελέγχους ολοκλήρωσης. Οι δικαιούχοι θα πρέπει επίσης να τηρήσουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για διάστημα πέντε ετών μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Στο διάστημα αυτό απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση, η επαγγελματική χρήση και η υπεκμίσθωση του ακινήτου, ενώ τυχόν μεταβίβαση της κατοικίας πριν από τη λήξη της πενταετίας συνεπάγεται επιστροφή της επιχορήγησης στο Δημόσιο.