Το τραγικό περιστατικό έγινε αντιληπτό το πρωί από ένοικο της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Πάτρας η τραγική είδηση θανάτου μιας 74χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μετά από πτώση από πολυκατοικία.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το tempo24, η γυναίκα βρισκόταν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Χαριλάου Τρικούπη και φέρεται να άφησε ένα σημείωμα προς τους δικούς της ανθρώπους πριν από την τραγική κατάληξη.

Το περιεχόμενο του σημειώματος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ η γυναίκα φέρεται να είχε αφήσει και χρήματα για τα έξοδα της κηδείας της.

Το τραγικό περιστατικό έγινε αντιληπτό το πρωί από ένοικο της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο, ενώ ξεκίνησε η διαδικασία διερεύνησης των συνθηκών της τραγωδίας.

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Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να διαπιστωθούν όλες οι λεπτομέρειες γύρω από το τραγικό συμβάν.

Πηγή patrisnews.com