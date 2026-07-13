Οι Αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο.

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 3 άτομα στην Πάτρα, τα οποία συνελήφθησαν έπειτα από κινηματογραφική καταδίωξη το απόγευμα της Δευτέρας (13/07).

Όπως μεταδίδει το tempo24, οι συλληφθέντες ανήκουν σε ομάδα που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις εξαπάτησης πολιτών με το πρόσχημα ότι ήταν υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή της ΔΕΗ.

Οι ύποπτοι επέβαιναν σε όχγμα και όταν τους εντόπισε η αστυνομία επιχείρησαν να διαφύγουν, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Λίγη ώρα αργότερα εγκατέλειψαν το όχημα και επιχείρησαν να διαφύγουν πεζοί, όμως συνελήφθησαν οι τρεις κατηγορούμενοι στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου, ενώ αναζητείται ένας ακόμη. Πρόκειται για τέσσερις Ρομά.

Η κινητοποίηση των αρχών ήρθε μετά τις καταγγελίες πολιτών για τις φερόμενες απάτες. Κατά τη σύλληψη, οι αστυνομικοί εντόπισαν μετρητά και κοσμήματα τα οποία εκτιμάται ότι σχετίζονται με την εγκληματική τους δραστηριότητα.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.