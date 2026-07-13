Σε όλες τις περιπτώσεις οι κατηγορούμενοι αθωόθηκαν, ενώ τα κυνηγετικά όπλα κατασχέθηκαν.

Δεκάδες υποθέσεις που αφορούν κατοχή κυνηγετικών όπλων χωρίς άδεια εκδικάστηκαν σήμερα (13/07) στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων, με τις περισσότερες να καταλήγουν σε αθωωτικές αποφάσεις λόγω έλλειψης δόλου, αλλά και στη της κατάσχεση των όπλων, τα οποία παραδόθηκαν στον στρατό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του zarpanews.gr, το δικαστήριο εκδίκασε 52 παρόμοιες υποθέσεις παράνομης οπλοκατοχής, ενώ αντίστοιχες ομαδικές παραπομπές έχουν απασχολήσει το δικαστήριο και τις προηγούμενες εβδομάδες.

Οι υποθέσεις αφορούν κυρίως κυνηγετικά όπλα, όπως καραμπίνες και δίκανα, των οποίων οι άδειες είχαν λήξει χωρίς να ανανεωθούν. Οι κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους, υποστήριξαν ότι δεν υπήρχε πρόθεση παραβίασης του νόμου, καθώς σε πολλές περιπτώσεις επρόκειτο για παλιά οικογενειακά όπλα με συναισθηματική αξία ή για όπλα που είχαν πάψει να χρησιμοποιούνται.

«Τα όπλα δεν είναι μακαρόνια να τα έχουμε στο ντουλάπι μας»

Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση της Εισαγγελέως της Έδρας, η οποία σημείωσε πως «τα όπλα δεν είναι μακαρόνια, να τα έχουμε στο ντουλάπι μας», επικυρώνοντας παράλληλα την κατάσχεση, τη δήμευση και την απόδοση στον στρατό ενός κυνηγετικού όπλου με ληγμένη άδεια.

Η συγκεκριμένη υπόθεση κατέληξε σε αθώωση του κατόχου λόγω έλλειψης δόλου, καθώς ο ίδιος εξήγησε ότι η καραμπίνα ανήκε στον πατέρα του που είχε αποβιώσει και ότι την είχε κρατήσει για συναισθηματικούς λόγους, χωρίς να αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της παράβασης.

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Όπως ανέφερε στο zarpanews ο δικηγόρος Γιώργος Περράκης, ο μεγάλος αριθμός των υποθέσεων προέκυψε μετά από έλεγχο της Αστυνομίας στα αρχεία των αδειών οπλοκατοχής.

Από τον έλεγχο εντοπίστηκαν κάτοχοι κυνηγετικών όπλων των οποίων οι άδειες είχαν λήξει χωρίς να ακολουθηθεί διαδικασία ανανέωσης.

Ο κ. Περράκης υποστήριξε ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα όπλα δεν θα έπρεπε να παραμένουν κατασχεμένα, εφόσον οι κάτοχοί τους πληρούν τις προϋποθέσεις για ανανέωση της άδειας.

«Κανονικά τα όπλα δεν πρέπει να κατασχεθούν, πρέπει να τους αποδοθούν εφόσον οι άνθρωποι αυτοί έχουν τις προϋποθέσεις για ανανέωση της άδειας», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως αρκετοί κατηγορούμενοι μετά την αθώωσή τους προσφεύγουν με έφεση κατά της απόφασης κατάσχεσης.

Παλιές καραμπίνες και οικογενειακά κειμήλια στο επίκεντρο

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι κατηγορούμενοι περιέγραψαν ιστορίες παλιών όπλων που παρέμεναν φυλαγμένα για χρόνια.

Ένας από αυτούς ανέφερε ότι το όπλο ανήκε στον πατέρα του, ο οποίος είχε πεθάνει το 1960, και ότι λόγω δύσκολων οικογενειακών συνθηκών δεν είχε προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες.

Άλλος κατηγορούμενος εξήγησε ότι είχε σταματήσει το κυνήγι από το 2017 και θεώρησε πως δεν υπήρχε λόγος να ανανεώσει ξανά την άδεια.

Παρά τις αθωωτικές αποφάσεις, το δικαστήριο στις περισσότερες περιπτώσεις επικύρωσε την κατάσχεση και τη δήμευση των όπλων.

«Το είχα πάνω στα τσουβάλια για τις ελιές»

Ιδιαίτερη ήταν και η περίπτωση κατηγορουμένου που κλήθηκε να εξηγήσει τις συνθήκες φύλαξης ενός δικανιού.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο άνδρας υποστήριξε ότι το είχε τοποθετήσει πάνω σε δύο τσουβάλια με ελιές, καλυμμένο με ρούχα, καθώς το κρατούσε για συναισθηματικούς λόγους.

Η Εισαγγελέας αμφισβήτησε τον τρόπο φύλαξης του όπλου, ρωτώντας αν αυτή η πρακτική συνιστά ασφαλή φύλαξη.

Ο κατηγορούμενος εξήγησε ότι το όπλο είχε μείνει εκεί για μεγάλο διάστημα, όμως λόγω υγρασίας καταστράφηκαν τα ρούχα που το κάλυπταν και τελικά το πέταξε μαζί με αυτά.

Η υπόθεση είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή ποινής με αναστολή για πλημμελή φύλαξη όπλου.

Οι μαζικές αυτές δίκες στα Χανιά αναδεικνύουν ένα ευρύτερο ζήτημα που αφορά παλιές άδειες κυνηγετικών όπλων, οικογενειακές κληρονομιές και την υποχρέωση των κατόχων να τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανανέωσης και ασφαλούς φύλαξης.