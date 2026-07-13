Τουρίστες αλλά και ντόπιοι θέλησαν να του προσφέρουν τροφή.

Ένα κατσικάκι ξεπρόβαλλε μέσα από τα βράχια στην παραλία Ραβδούχα του Δήμου Πλατανιά, στα Χανιά, και εντυπωσίασε με την παρουσία του τους λουόμενους το απόγευμα του Σαββάτου.

Στα καθαρά νερά της γραφικής παραλίας του Δήμου Πλατανιά, στη Χερσόνησο Ροδωπού, κολυμπούσαν κυρίως τουρίστες αλλά και ντόπιοι, οι οποίοι μόλις είδαν το κατσικάκι, θέλησαν να του προσφέρουν τροφή, ωστόσο αυτό έτρεξε και έφυγε πάλι μέσα από τα βράχια.

Μέχρι να φτάσει κανείς στην παραλία από βότσαλο, διασχίζει ένα υπέροχο τοπίο, με καταπράσινες απότομες πλαγιές να σβήνουν μέσα στη θάλασσα. Το χωριό είναι κτισμένο σε πανοραμική θέση με εκπληκτική θέα σε όλο τον κόλπο της Κισσάμου.

Στα Ραβδούχα υπάρχουν λίγες ταβέρνες αλλά και τουριστικά καταλύματα. Στην παραλία δεν υπάρχουν ομπρέλες, ωστόσο οι επισκέπτες μπορούν να βρουν σκιά κάτω από αλμυρίκια ή βράχια.

Λίγο πριν από την παραλία, διακρίνει κανείς το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Ονουφρίου, που είναι χτισμένο μέσα στα βράχια.

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Πηγή: zarpanews.gr