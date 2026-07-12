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Στη θέα της πλωτής καντίνας, οι κάτοικοι κάλεσαν το Λιμενικό το οποίο επιλήφθηκε της κατάστασης.

Τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων στα Κουφονήσια προκάλεσε μία πλωτή καντίνα η οποία εμφανίστηκε σε παραλία η οποία εντάσσεται στο δίκτυο Natura 2000.

Στη θέα της πλωτής καντίνας, οι κάτοικοι κάλεσαν το Λιμενικό το οποίο επιλήφθηκε της κατάστασης.

Για το θέμα μιλάει στο MEGA και τις «Εξελίξεις Τώρα» η Ιάνθη Στεργίου, γραμματέας πολιτιστικού συλλόγου Κουφονησιωτών «Η Κέρος».

«Δεν υπάρχει καμία νόμιμη αδειοδότηση που μπορεί να λάβει κάποιος για αυτό», επισημαίνει, μεταξύ άλλων.

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