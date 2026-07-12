Όλοι οι στόχοι ήταν στρατιωτικοί και δεν υπήρχαν θύματα.

Tο απόγευμα της Κυριακής εκτοξεύθηκαν πύραυλοι από τον «εχθρό» προς το νησί Κεσμ, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, IRNA.

«Από το απόγευμα της Κυριακής, 10 έως 11 εχθρικά βλήματα έχουν χτυπήσει το νησί Κεσμ», δήλωσε ο Χοσεΐν Αμίρ Τεϊμούρι, κυβερνήτης της κοινότητας του Κεσμ, στο IRNA, προσθέτοντας ότι όλοι οι στόχοι ήταν στρατιωτικοί και ότι δεν υπήρχαν θύματα.

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον ιρανικών πυραυλικών συστημάτων, καθώς και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ στοχοθέτησαν επίσης μικρά ταχύπλοα των ιρανών Φρουρών της Επανάστασης σε τοποθεσίες γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε σήμερα ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος υψηλόβαθμο αμερικανό αξιωματούχο.

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν το Ιράν «πολύ δυνατά» την περασμένη νύκτα και πως μια συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών βρισκόταν σε καλό δρόμο πριν απ' αυτή τη νέα επανάληψη των εχθροπραξιών.

«Τους χτυπήσαμε πολύ δυνατά χθες βράδυ. Είχαμε μια συμφωνία μαζί τους χθες. Υποχωρούσαν σε όλα και μεμιάς, δύο ώρες μετά, χτύπησαν ένα πλοίο με ένα μη επανδρωμένο όχημα», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος τηλεφωνικά στο CNN.

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Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ έπειτα από τη νέα επανάληψη των εχθροπραξιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες διαβεβαιώνουν από την πλευρά τους ότι αυτή η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός παραμένει ανοικτή, με αποτέλεσμα να μειώνονται περαιτέρω οι πιθανότητες για μια επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Πρόκειται για τη δεύτερη σειρά συγκρουσεων μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, ενώ οι δύο χώρες είχαν υπογράψει στις 17 Ιουνίου ένα πρωτόκολλο συμφωνίας με στόχο να μπει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με την ισραηλινοαμερικανική επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου εναντίον του Ιράν.

Η συμφωνία προέβλεπε κυρίως το εκ νέου άνοιγμα των στενών, από τα οποία διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και κατά συνέπεια το κλείσιμό τους από το Ιράν στην αρχή του πολέμου είχε προκαλέσει κάθετη άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Ενδεικτικό του διακυβεύματος είναι το γεγονός ότι ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο Μοχσέν Ρεζαΐ, τον οποίο επικαλέσθηκε το πρακτορείο ειδήσεων ISNA, δήλωσε σήμερα ότι το πέρασμα αυτό είναι «πιο σημαντικό από δεκάδες ατομικές βόμβες», την ώρα που η χώρα του κατηγορείται ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, κάτι που η ίδια διαψεύδει.