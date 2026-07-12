Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, ο επικεφαλής της πακιστανικής διπλωματίας απηύθυνε έκκληση προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να ακολουθήσουν τον δρόμο της αποκλιμάκωσης.

Την ανάγκη άμεσης αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή υπογράμμισε το Πακιστάν, την ώρα που η περιοχή βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα στρατιωτικών συγκρούσεων και αυξημένο κίνδυνο ευρύτερης ανάφλεξης.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, κατά την οποία οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή.

Έμφαση στον διάλογο και τη διπλωματία

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τη διαρκώς μεταβαλλόμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ισλαμαμπάντ να επαναλαμβάνει ότι ο διάλογος και η διπλωματία αποτελούν τη μοναδική βιώσιμη οδό για την επίλυση των διαφορών και τη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας.

Η πακιστανική κυβέρνηση επανέλαβε επίσης τη σημασία της τήρησης των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των πρόσφατων διπλωματικών συμφωνιών, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για ολόκληρη την περιοχή.

Ανησυχία για την περιφερειακή σταθερότητα

Η παρέμβαση του Πακιστάν έρχεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης έντασης, μετά τις τελευταίες στρατιωτικές εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, που έχουν προκαλέσει διεθνή ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, τις ενεργειακές αγορές και τη γενικότερη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

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Το Ισλαμαμπάντ, το οποίο τους τελευταίους μήνες έχει αναλάβει επανειλημμένα πρωτοβουλίες διαμεσολάβησης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, επιδιώκει να διατηρήσει ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας και να συμβάλει στην αποτροπή μιας γενικευμένης σύρραξης, επαναλαμβάνοντας ότι η ειρήνη και η διπλωματία αποτελούν τη μόνη ασφαλή διέξοδο από την κρίση.