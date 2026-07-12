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Στο μεταξύ, στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, προκειμένου να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτιά της.

Φωτιά τώρα ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα, επιχειρούν 35 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 10 πυροσβεστικά οχήματα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, παρακολουθώντας διαρκώς την πορεία του μετώπου.

Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές ή κρίσιμες υποδομές, ωστόσο η επιχείρηση συνεχίζεται λόγω των συνθηκών και της φύσης της καύσιμης ύλης στην περιοχή.

Παράλληλα, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) έχει ενεργοποιήσει σύστημα επιτήρησης μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα, ώστε να υπάρχει συνεχής εικόνα της εξέλιξης της πυρκαγιάς και να υποστηρίζεται ο συντονισμός των επίγειων δυνάμεων.