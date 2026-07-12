Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι το όχημα ήταν υπέρβαρο κατά περίπου 1.500 κιλά.

Η ΑΑΔΕ, μέσω της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΕΟΣ), προχώρησε στην κατάσχεση περισσότερων από δύο τόνων ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων, τα οποία μεταφέρονταν παράνομα με φορτηγό χωρίς ψυκτικό θάλαμο στον οδικό άξονα Μακάζας – Κομοτηνής.

Κατά τη διάρκεια στοχευμένου ελέγχου, οι ελεγκτές εντόπισαν μικρό φορτηγό όχημα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας να μεταφέρει περισσότερους από δύο τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων βουλγαρικής προέλευσης, χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενες συνθήκες ψύξης που επιβάλλει η νομοθεσία.

Με τη συνδρομή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα ήταν ακατάλληλα και επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, καθώς μεταφέρονταν χωρίς καμία ψύξη.

Οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση και ολοσχερή καταστροφή του συνόλου των προϊόντων, ενώ επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις τόσο για την επικινδυνότητα των τροφίμων όσο και για την υπέρβαση του επιτρεπόμενου φορτίου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Όπως επισημαίνει η ΑΑΔΕ, οι στοχευμένοι έλεγχοι του ΔΕΟΣ στο οδικό δίκτυο συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αγροτικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και την προάσπιση των δημοσίων εσόδων.