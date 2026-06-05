Κατά τη διάρκεια ελέγχων, οι τελωνειακοί υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, με τη συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανιχνευτή καπνικών προϊόντων ΒΑΝΕ, εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 414.900 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων.

Μια ακόμη σημαντική επιτυχία στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων κατέγραψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με τους ελεγκτές της να αποτρέπουν την εισαγωγή και διάθεση μεγάλης ποσότητας λαθραίων τσιγάρων στην ελληνική αγορά μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Κατά τη διάρκεια ελέγχων, οι τελωνειακοί υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, με τη συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανιχνευτή καπνικών προϊόντων ΒΑΝΕ, εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 414.900 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων.

Τα παράνομα καπνικά προϊόντα βρέθηκαν κρυμμένα στις αποσκευές έντεκα επιβατών που είχαν αφιχθεί στην Αθήνα με πτήσεις από την Αιθιοπία και την Αίγυπτο. Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη και των έντεκα ατόμων, τα οποία οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα λαθραία τσιγάρα, αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης, προορίζονταν για διάθεση στην εγχώρια αγορά, δημιουργώντας κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Παράλληλα, οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι από τη συγκεκριμένη υπόθεση υπολογίζονται σε περίπου 85.000 ευρώ.

Η επιχείρηση εντάσσεται στο ευρύτερο και συστηματικό σχέδιο δράσης της ΑΑΔΕ για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων. Η αποτελεσματικότητα των ελέγχων αποτυπώνεται και στην πρόσφατη πανευρωπαϊκή έκθεση της KPMG για τα παράνομα καπνικά προϊόντα, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα καταγράφει, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, τη μεγαλύτερη μείωση στην κατανάλωση παράνομων τσιγάρων μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Ειδικότερα, το 2025 η κατανάλωση παράνομων προϊόντων καπνού στη χώρα μειώθηκε κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2024, ενώ οι απώλειες δημοσίων εσόδων από διαφυγόντες φόρους και δασμούς περιορίστηκαν κατά 108 εκατ. ευρώ.

«Πρόκειται για μια σημαντική αναγνώριση της μακροχρόνιας στρατηγικής μας για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου. Ωστόσο, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Συνεχίζουμε με αμείωτη ένταση τους ελέγχους στις πύλες εισόδου της χώρας, προκειμένου να διασφαλίσουμε τα δημόσια έσοδα, να προστατεύσουμε τον υγιή ανταγωνισμό και κυρίως τη δημόσια υγεία», δήλωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.