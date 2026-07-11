Πρόστιμο 500 ευρώ σε εταιρεία για εκπρόθεσμη δήλωση φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου - Γιατί η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών απέρριψε την ενδικοφανή προσφυγή.

Την απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής εταιρείας κατά προστίμου 500 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου αποφάσισε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ, επικυρώνοντας την πράξη επιβολής προστίμου που είχε εκδώσει το ΚΕΦΟΔΕ Αττικής. Η απόφαση εκδόθηκε στις 28 Μαΐου 2026 και αφορά αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,9 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία είχε υποβάλει τη δήλωση φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου στις 20 Μαρτίου 2024, καταβάλλοντας φόρο 3.800 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 0,2% της αύξησης του κεφαλαίου. Ωστόσο, η φορολογική αρχή έκρινε ότι η δήλωση ήταν εκπρόθεσμη και επέβαλε πρόστιμο 500 ευρώ, καθώς η προθεσμία είχε λήξει στις 15 Μαρτίου 2024.

Με την προσφυγή της, η εταιρεία υποστήριξε ότι η δήλωση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα, καθώς κατατέθηκε μία ημέρα πριν από τη δημοσίευση της απόφασης της γενικής συνέλευσης στο ΓΕΜΗ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαρτίου 2024. Επικαλέστηκε τις διατάξεις του νόμου περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, σύμφωνα με τις οποίες η δήλωση πρέπει να υποβάλλεται πριν από τη δημοσίευση της σχετικής πράξης.

Η ΔΕΔ, ωστόσο, έκρινε ότι στην περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας η φορολογική υποχρέωση γεννάται κατά τον χρόνο σύνταξης του πρακτικού της γενικής συνέλευσης, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση έφερε ημερομηνία 29 Φεβρουαρίου 2024. Ως εκ τούτου, η δήλωση όφειλε να υποβληθεί εντός 15 ημερών από τη σύνταξη του πρακτικού και σε κάθε περίπτωση πριν από τη δημοσίευσή του. Κατά συνέπεια, η καταληκτική ημερομηνία ήταν η 15η Μαρτίου 2024 και η υποβολή στις 20 Μαρτίου κρίθηκε εκπρόθεσμη.

Με βάση τα παραπάνω, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών απέρριψε την ενδικοφανή προσφυγή και επικύρωσε το πρόστιμο των 500 ευρώ, διατηρώντας σε ισχύ την πράξη επιβολής προστίμου του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.