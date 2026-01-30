Οι αλλαγές αφορούν κυρίως το ποια τμήματα και ποια στελέχη της ΑΑΔΕ είναι αρμόδια για συγκεκριμένες φορολογικές υποθέσεις, με στόχο να μειωθεί η γραφειοκρατία.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχώρησε σε αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της, με απόφαση του Διοικητή της Γιώργου Πιτσιλή που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι αλλαγές αφορούν κυρίως το ποια τμήματα και ποια στελέχη της ΑΑΔΕ είναι αρμόδια για συγκεκριμένες φορολογικές υποθέσεις, με στόχο να μειωθεί η γραφειοκρατία και να γίνεται ταχύτερα και πιο καθαρά η εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Ένα βασικό σημείο της απόφασης είναι ο επανακαθορισμός αρμοδιοτήτων για τις υποθέσεις οφειλετών που βρίσκονται σε διαδικασία εξυγίανσης, πτώχευσης ή άλλες ειδικές διαδικασίες. Τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης σε Αττική και Θεσσαλονίκη αποκτούν πιο σαφείς ρόλους, ώστε να είναι ξεκάθαρο ποια υπηρεσία χειρίζεται κάθε υπόθεση, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται ο οφειλέτης. Αυτό αναμένεται να περιορίσει καθυστερήσεις και επικαλύψεις αρμοδιοτήτων.

Αυτό σημαίνει ότι ένας οφειλέτης που βρίσκεται σε διαδικασία εξυγίανσης δεν θα «μπερδεύεται» ανάμεσα σε διαφορετικές ΔΟΥ ή υπηρεσίες, αλλά θα εξυπηρετείται από το αρμόδιο εξειδικευμένο τμήμα, με πιο ενιαίο και σταθερό τρόπο.

Παράλληλα, γίνονται αλλαγές στον Οργανισμό της ΑΑΔΕ, ώστε να αποτυπώνεται σωστά η σημερινή δομή της Αρχής. Επικαιροποιούνται οι αρμοδιότητες ορισμένων γενικών διευθύνσεων και διευκρινίζονται τα καθήκοντα των προϊσταμένων, ώστε να υπάρχει καλύτερος συντονισμός, ειδικά σε θέματα διοικητικής υποστήριξης και λειτουργίας των υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη στελέχωση των υπηρεσιών πληροφορικής και ψηφιακής διακυβέρνησης. Με τις νέες ρυθμίσεις, διευρύνεται ο κύκλος των υπαλλήλων που μπορούν να αναλάβουν θέσεις ευθύνης, όχι μόνο από τον κλάδο Πληροφορικής αλλά και από άλλους κλάδους, εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Στόχος είναι να καλυφθούν καλύτερα οι αυξημένες ανάγκες για ψηφιακές εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Αλλαγές προβλέπονται και στο ποιοι υπάλληλοι υπογράφουν κρίσιμες φορολογικές πράξεις, όπως απαλλαγές ή εκπτώσεις από τον ΕΝΦΙΑ, αποδοχή τροποποιητικών δηλώσεων, έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου ή χορήγηση φορολογικών πιστοποιητικών για κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές. Η απόφαση ξεκαθαρίζει ποια υπηρεσία είναι αρμόδια σε κάθε περίπτωση και πότε επιτρέπεται η περαιτέρω μεταβίβαση υπογραφής, κυρίως στα μεγάλα φορολογικά κέντρα.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένας φορολογούμενος που ζητά διόρθωση στον ΕΝΦΙΑ του ή απαλλαγή δεν θα ταλαιπωρείται με αμφιβολίες για το ποια υπηρεσία είναι αρμόδια, καθώς οι αρμοδιότητες συγκεντρώνονται και ορίζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια, κυρίως στα Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου.