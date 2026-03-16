Ο Πολ Τόμας Άντερσον έδωσε «Μια μάχη μετά την άλλη» με την ταινία του να κερδίζει συνολικά 6 Όσκαρ και να θριαμβεύει.

Η ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη» των 13 υποψηφιοτήτων ήταν η μεγάλη νικήτρια των 98ων Βραβείων Όσκαρ. Η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον κέρδισε συνολικά 6 βραβεία, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Διασκευασμένου Σεναρίου και Β' Ανδρικού Ρόλου για τον Σον Πεν.



Ο ηθοποιός δεν ήταν στην τελετή για να παραλάβει το τρίτο Όσκαρ της καριέρας του, ένα σημαντικό επίτευγμα που έχουν σημειώσει επίσης οι: Ντάνιελ Ντέι Λιούις, Τζακ Νίκολσον και Γουόλτερ Μπρέναν.



Αξίζει να σημειωθεί τα Όσκαρ Σκηνοθεσίας και Σεναρίου ήταν τα πρώτα στην καριέρα του Πολ Τόμας Άντερσον. Ο σκηνοθέτης «πάλευε» με το σενάριο της ταινίας είκοσι ολόκληρα χρόνια, ενώ όπως είπε, το Όσκαρ Σεναρίου το αφιερώνει στα τέσσερα παιδιά του.

Στη φετινή απονομή έκανε το ντεμπούτο της η νέα κατηγορία Καλύτερου Casting την οποία εγκαινίασε η ελληνικής καταγωγής Κασσάνδρα Κουλουκουντή για το «Μια Μάχη Μετά την Άλλη».

Το «Sinners» (Αμαρτωλοί), το οποίο έγραψε ιστορία στον θεσμό με το ρεκόρ των 16 υποψηφιοτήτων. έφυγε από τη βραδιά με συνολικά 4 Όσκαρ, μεταξύ των οποίων Α' Ανδρικού Ρόλου για την απαιτητική ερμηνεία του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν.

Πιο πίσω ακολουθεί η ταινία «Frankenstein» του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο για το Netflix με 3 Όσκαρ στις κατηγορίες που ήταν φαβορί: Κοστουμιών, Μακιγιάζ/Κομμώσεις και Σχεδιασμό Παραγωγής.

Το «KPop Demon Hunters», η καλύτερη ταινία στην ιστορία του Netflix που πρόσφατα πήρε το πράσινο φως και για σίκουελ, κέρδισε και τα δύο Όσκαρ στα οποία ήταν υποψήφια: Όσκαρ Καλύτερου Αnimation (γράφοντας ιστορία στον θεσμό καθώς οι δημιουργοί του, Maggie Kang και Michelle Wong είναι οι πρώτοι Νοτιοκορεάτες που κερδίζουν χρυσό αγαλματίδιο στην συγκεκριμένη κατηγορία) και Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού για το «Golden».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα φαβορί της κατηγορίες τους, «Avatar: Fire and Ash» και «F1: The Movie» κέρδισαν Όσκαρ Οπτικών Εφέ και Καλύτερου Ήχου, αντίστοιχα, ενώ η πολυβραβευμένη Τζέσι Μπάκλεϊ, στη δεύτερη υποψηφιότητα της για Όσκαρ απέσπασε το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου για την καθηλωτική της ερμηνεία στο «Άμνετ».

Η Νορβηγία κέρδισε για πρώτη φορά Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας με την ταινία - φαβορί της κατηγορίας, «Συναισθηματική Αξία», ενώ με άδεια χέρια πήγαν σπίτι τους η «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου (4 υποψηφιότητες) και «Marty Supreme» (9 υποψηφιότητες).

Στην κατηγορία Ταινία Μικρού Μήκους (Live Action) σημειώθηκε ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο στα βραβεία της Ακαδημίας, όταν οι δύο ταινίες «The Singers» και «Two People Exchanging Saliva», έφεραν... ισοπαλία και έτσι μοιράστηκαν το Όσκαρ από κοινού.

Κατά τη φετινή απονομή η Ότομ Σεγιέν Ντουράλντ Αρκαπώ έγραψε ιστορία στα 98 χρόνια των Βραβείων της Ακαδημίας με τους «Αμαρτωλούς», ως η πρώτη γυναίκα που κερδίζει ποτέ Όσκαρ Φωτογραφίας.

Τέλος, αντιπολεμικό μήνυμα έστειλε ο Χαβιέ Μπαρδέ, λέγοντας «Όχι στον Πόλεμο» και «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», ενώ ρίγη συγκίνησης σκόρπισαν τα καθιερωμένα In Memoriam βίντεο της τελετής. Στην σκηνή είδαμε τον Μπίλι Κρίσταλ να αποτίει φόρο τιμής στον σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, ο οποίος πρόσφατα βρέθηκε δολοφονημένος μαζί με τη σύζυγό του στο σπίτι τους, αλλά και την θρυλική Μπάρμπρα Στρέιζαντ που επέστρεψε στην σκηνή των Όσκαρ για να αποτίσει φόρο τιμής στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, σπάζοντας (ευτυχώς) την υπόσχεσή της να μην ξανατραγουδήσει ζωντανά, και ερμηνεύοντας το «The Way We Were» για χάρη του καλύτερου της φίλου.

{{https://youtu.be/JVFfNVrzxng?si=bu_fJURPtL-pGJhg}}

Δείτε αναλυτικά όλους τους νικητές των Βραβείων Όσκαρ 2026:

{https://youtu.be/-2s5hRjblDQ?si=2GuTgibxhPBzLvK_}

Καλύτερη Ταινία

«Βουγονία»

«Frankenstein»

«Άμνετ»

«Marty Supreme»

«Μια Μάχη Μετά την Άλλη» (νικήτρια)

«Συναισθηματική Αξία»

«Αμαρτωλοί»

«Ο Μυστικός Πράκτορας»

«F1: Η Ταινία»

«Train Dreams»

Σκηνοθεσία

Πολ Τόμας Άντερσον, «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» (νικητής)

Ράιαν Κούγκλερ, «Αμαρτωλοί»

Τζος Σάφντι, «Marty Supreme»

Γιοακίμ Τρίερ, «Συναισθηματική Αξία»

Κλόι Ζάο, «Άμνετ»

Α' Ανδρικός Ρόλος

Τιμοτέ Σαλαμέ, «Marty Supreme»

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, «Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

Ίθαν Χοκ, «Blue Moon»

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, «Αμαρτωλοί» (νικητής)

Βάγκνερ Μόουρα, «Μυστικός Πράκτορας»

{https://youtu.be/5vaKPbwCfrQ?si=c5hqZjfF74Fl8FY-}

Α' Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλεϊ, «Άμνετ» (νικήτρια)

Ρόουζ Μπερν, «Αν Είχα Πόδια Θα σε Κλωτσούσα»

Ρενάτε Ράινσβε, «Συναισθηματική Αξία»

Έμα Στόουν, «Βουγονία»

Κέιτ Χάντσον, «Song Sung Blue»

Διασκευασμένο Σενάριο

Μάγκι Ο' Φάρελ και Κλόι Ζάο, «Άμνετ»

Πολ Τόμας Άντερσον για το «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» (νικητής)

Κλιντ Μπέντλεϊ και Γκρεγκ Κουένταρ, «Train Dreams»

Γουίλ Τρέισι, «Βουγονία»

Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, «Frankenstein»

Πρωτότυπο Σενάριο

Ρόμπερτ Κάλοου, «Blue Moon»

Ράιαν Κούγκλερ, «Αμαρτωλοί» (νικητής)

Ρόναλντ Μπρονστάιν και Τζος Σάφντι, «Marty Supreme»

Γιοακίμ Τρίερ και Έσκιλ Βογκτ, «Συναισθηματική Αξία»

Τζαφάρ Παναχί, «Ένα Απλό Ατύχημα»

B' Γυναικείος Ρόλος

Ελ Φάνινγκ, «Συναισθηματική Αξία»

Ίνγκα Ιμπσντότερ Λιλεάας, «Συναισθηματική Αξία»

Έιμι Μάντιγκαν, «Weapons» (νικήτρια)

Γούνμι Μοσάκου, «Αμαρτωλοί»

Τεγιάνα Τέιλορ, «Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

Β' Ανδρικός Ρόλος

Μπενίσιο Ντελ Τόρο, «Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

Τζέικομπ Ελόρντι, «Frankenstein»

Ντελρόι Λίντο, «Αμαρτωλοί»

Σον Πεν, «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» (νικητής)

Στέλαν Σκάρσγκαρντ, «Συναισθηματική Αξία»

Μουσική

«Bugonia»

«Frankenstein»

«Άμνετ»

«Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

«Αμαρτωλοί» (νικήτρια ταινία)

{https://youtu.be/IuQLuSoXjq8?si=WOvR6T1eOO4yRir5}

Κοστούμια

«Frankenstein» (νικήτρια ταινία)

«Άμνετ»

«Marty Supreme»

«Αμαρτωλοί»

«Avatar: Fire and Ash»

Φωτογραφία

«Marty Supreme»

«Frankenstein»

«Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

«Αμαρτωλοί» (νικήτρια ταινία)

«Train Dreams»

Μοντάζ

«Marty Supreme»

«Μια Μάχη Μετά την Άλλη» (νικήτρια ταινία)

«F1: The Movie»

«Αμαρτωλοί»

«Συναισθηματική Αξία»

Καλύτερο Τραγούδι

Golden, «KPop Demon Hunters» (νικητής)

I Lied to You, «Αμαρτωλοί»

Train Dreams, «Train Dreams»

Dear Me, «Relentless»

Sweet Dreams Of Joy, «Viva Verdi!»

Διεθνής Ταινία

«Συναισθηματική Αξία» (Νορβηγία) (νικήτρια)

«Sirat» (Ισπανία)

«O Μυστικός Πράκτορας» (Βραζιλία)

«Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» (Τυνησία)

«Ένα Απλό Ατύχημα» (Γαλλία)

Ταινία Animation

«Arco»

«Elio»

«KPop Demon Hunters» (νικήτρια)

«Little Amélie or the Character of Rain»

«Ζωούπολη 2»

Ντοκιμαντέρ - Μεγάλου Μήκους

«The Alabama Solution»

«Come See Me in the Good Light»

«Cutting through Rocks»

«Mr. Nobody against Putin» (νικήτρια ταινία)

«The Perfect Neighbor»

Ντοκιμαντέρ - Μικρού Μήκους

«All the Empty Rooms» (νικήτρια ταινία)

«Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud»

«Children No More: Were and Are Gone»

«The Devil Is Busy»

«Perfectly a Strangeness»

Οπτικά Εφέ

«Avatar: Fire and Ash» (νικήτρια ταινία)

«Αμαρτωλοί»

«F1: The Movie»

«Jurassic World Rebirth»

«The Lost Bus»

Ήχος

«F1: The Movie» (νικήτρια ταινία)

«Frankenstein»

«Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

«Αμαρτωλοί»

«Sirât»

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

«Kokuho»

«Frankenstein» (νικήτρια ταινία)

«Αμαρτωλοί»

«The Smashing Machine: Η Καρδιά ενός Μαχητή»

«The Ugly Stepsister»

Μικρού Μήκους Ταινία - Animation

«Butterfly»

«Forevergreen»

«The Girl Who Cried Pearls» (νικήτρια)

«Retirement Plan»

«Τhe Three Sisters»

Μικρού Μήκους Ταινία - Live Action

«Butcher’s Stain»

«A Friend of Dorothy»

«Jane Austen’s Period Drama»

«The Singers» (νικήτρια)

«Two People Exchanging Saliva» (νικήτρια)

Σχεδιασμός Παραγωγής

«Frankenstein» (νικήτρια ταινία)

«Άμνετ»

«Marty Supreme»

«Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

«Αμαρτωλοί»

Casting

«Αμαρτωλοί»

«Μια Μάχη Μετά την Άλλη» (νικήτρια ταινία)

«Άμνετ»

«Marty Supreme»

«Μυστικός Πράκτορας»