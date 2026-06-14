Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.

Η Νέα Αριστερά, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει, σχετικά με τις υποκλοπές και το Predator:

«Κάθε βδομάδα που περνά, μια νέα πτυχή του σκανδάλου των υποκλοπών έρχεται στην επιφάνεια. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Το Βήμα», ο Ταλ Ντίλιαν, ιδιοκτήτης της Intellexa και πρώην αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, έχει στα χέρια του έγγραφα ελληνικών κρατικών υπηρεσιών με τη μορφή «συστατικής επιστολής», που θα βοηθούσαν την εξαγωγή του κακόβουλου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator σε άλλες χώρες. Στα έγγραφα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, παρουσιάζεται το Predator ως σύστημα που λειτουργούσε νόμιμα στην Ελλάδα.

Ο ισχυρισμός του Ταλ Ντίλιαν έρχεται να συμπληρώσει παλαιότερες δημοσιογραφικές αποκαλύψεις του “Inside Story”, που βασίζοντας και σε έρευνα του Υπ.Εξ.. Σύμφωνα με αυτές το υπουργείο Εξωτερικών είχε εγκρίνει το 2021 και το 2022 πέντε φορές την εξαγωγή του Predator σε ανελεύθερα καθεστώτα ή σε χώρες που εμπλέκονταν σε πολέμους, όπως την Ουκρανία, το Σουδάν και τη Μαδαγασκάρη, με σκοπό να παρακολουθηθούν «εσωτερικοί εχθροί» των κυβερνήσεων.

Τα σχετικά έγγραφα για τις εξαγωγές, όπως αποκαλύφθηκε, είχε υπογράψει ο Γιάννης Σμυρλής, που τότε ήταν γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών και κατόπιν «επιβραβεύτηκε» από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, θέση που διατηρεί μέχρι σήμερα. Οι αιτήσεις είχαν κατατεθεί από τις εταιρίες Intellexa, στης οποίας τη μετοχική σύνθεση συμμετείχε και ο επιχειρηματίας Φέλιξ Μπίτζιος, και Krikel, συμφερόντων του επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου.

Το σημερινό δημοσίευμα αποτελεί μια ακόμα απόδειξη πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεργάστηκε στενά και επανειλημμένα με τις εταιρίες που εμπορεύονταν το Predator: Συνεργάστηκε επίσημα με τον Ταλ Ντίλιαν και άλλους συνεργάτες του, προμηθεύτηκε επίσημα το κατασκοπευτικό λογισμικό και βοήθησε τη χρήση του σε άλλες χώρες

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Ο Ταλ Ντίλιαν εκβιάζει ανοικτά την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό της χώρας , δηλώνοντας επανειλημμένα στον Τύπο πως διαθέτει κρίσιμα έγγραφα για το τεράστιο σκάνδαλο των υποκλοπών. Προκαλείται δε μείζον θεσμικό ζήτημα, που αφορά τη λειτουργία των πιο ευαίσθητων κρατικών υπηρεσιών, όπως της ΕΥΠ, αλλά αφορά και την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Ο εκβιαζόμενος πρωθυπουργός των υποκλοπών Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αποπέμψει τον Γιάννη Σμυρλή από τις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας και να εγκαταλείψει την τακτική της συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών.

Οφείλει να έρθει ο ίδιος στη Βουλή να απαντήσει σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα για την προμήθεια του Predator από την ΕΥΠ, για τη λειτουργία του από τις κρατικές υπηρεσίες και για την διευκόλυνση της εξαγωγής του σε άλλες χώρες. Να μην σκεφτεί, δε, να βάλει το παραμικρό εμπόδιο στην κλήση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής».