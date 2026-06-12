Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς για την συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η Νέα Αριστερά κατηγορεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι απέφυγε να δώσει σαφείς απαντήσεις κατά τη χθεσινή συνέντευξή του σχετικά με τη συνεργασία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) με την εταιρεία Intellexa του Ταλ Ντίλιαν για την προμήθεια του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε «ευθύνες δυσλειτουργίας» της κυβέρνησής του σε σχέση με την ΕΥΠ, υπενθύμισε ότι στελέχη απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους μετά το σκάνδαλο των υποκλοπών και παρέπεμψε στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Η Νέα Αριστερά υποστηρίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να προσέλθει στη Βουλή και να απαντήσει στα ερωτήματα που έχουν προκύψει μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις περί ύπαρξης προσυμφώνου μεταξύ της ΕΥΠ και της Intellexa το 2020, καθώς και ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ των δύο πλευρών. Όπως αναφέρει, τα στοιχεία αυτά φέρονται να υποδηλώνουν κοινό κέντρο χειρισμού του Predator για την παρακολούθηση πολιτικών προσώπων, υπουργών, στρατιωτικών, δημοσιογράφων και επιχειρηματιών.

Το κόμμα θέτει σειρά ερωτημάτων προς τον πρωθυπουργό, ζητώντας να διευκρινιστεί εάν οι «δυσλειτουργίες» που αναγνώρισε περιλάμβαναν και την προμήθεια του Predator, καθώς και εάν γνώριζε την ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ ΕΥΠ και Intellexa κατά την περίοδο που είχε την πολιτική εποπτεία της υπηρεσίας.

Παράλληλα, ζητά απαντήσεις για τους λόγους αποχώρησης του πρώην γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, και του πρώην διοικητή της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέοντα, διερωτώμενο εάν οι απομακρύνσεις τους συνδέονται με τη διαχείριση ή τη δρομολόγηση της προμήθειας του Predator.

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Επιπλέον, η Νέα Αριστερά καλεί τη Νέα Δημοκρατία να συναινέσει στην κλήση του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, υποστηρίζοντας ότι τυχόν άρνηση θα συνιστούσε προσπάθεια αποφυγής περαιτέρω αποκαλύψεων.

Κλείνοντας, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του το κόμμα, κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι έχει οργανώσει τη συγκάλυψη της υπόθεσης των υποκλοπών και υποστηρίζει ότι η κοινωνία έχει πλέον διαμορφώσει σαφή εικόνα για τις ευθύνες που αποδίδει στην κυβέρνηση σχετικά με την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων.