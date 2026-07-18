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Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7) σε αγροτοδασική έκταση στην τοπική κοινότητα Επισκοπής, στην Κύμη Ευβοίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:30 και έθεσε σε εφαρμογή μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης.

Στις 13:48 ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή της Επισκοπής να απομακρυνθούν προληπτικά με κατεύθυνση προς τη Βρύση.

Στο σημείο επιχείρησαν 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος βοήθησα δύο ελικόπτερα και τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη, με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς πριν επεκταθεί.

Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας.