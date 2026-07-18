Περισσότερα από ένα εκατομμύριο ηλεκτρικά οχήματα έχουν εξελιχθεί και κατασκευαστεί στη Γαλλία από το 2010, εκ των οποίων τα 600.000 προέρχονται από τo Electricity hub, τον βιομηχανικό κόμβο ηλεκτρικής κινητικότητας του Ομίλου Renault στη Βόρεια Γαλλία.

Μέσα σε δεκαπέντε χρόνια, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο πέρασε από το στάδιο της τεχνολογικής πρόκλησης, σε μια ώριμη βιομηχανική πραγματικότητα και μια εμπορική επιτυχία, για τον Όμιλο Renault, αυτή η μετάβαση ξεκίνησε στη Γαλλία.

Σήμερα, ο Όμιλος γιορτάζει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο: την παραγωγή του ενός εκατομμυρίου ηλεκτρικών οχημάτων στη Γαλλία. Ένα επίτευγμα που ξεπερνά τη σημασία ενός απλού αριθμού και αποτυπώνει τη βαθιά μεταμόρφωση ολόκληρου του βιομηχανικού οικοσυστήματος της χώρας.

«Η παραγωγή ενός εκατομμυρίου ηλεκτρικών οχημάτων στη Γαλλία αποτελεί πάνω απ' όλα πηγή συλλογικής υπερηφάνειας: υπερηφάνειας για τους ανθρώπους μας και τους προμηθευτές μας που τα κατασκευάζουν, για τους πελάτες μας που τα επιλέγουν και για έναν Όμιλο που επενδύει διαχρονικά στη Γαλλία.

Από το 2021 έχουμε επενδύσει 13 δισεκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αλυσίδας αξίας γύρω από την ηλεκτροκίνηση στις γαλλικές εγκαταστάσεις μας. Εφόσον διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες, σχεδιάζουμε να επενδύσουμε ακόμη 13 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του νέου μεσοπρόθεσμου στρατηγικού μας σχεδίου, futuREady.», François Provost, CEO του Renault GROUP.

Ένα σημαντικό βιομηχανικό ορόσημο για τη Γαλλία

Η επίτευξη ενός εκατομμυρίου ηλεκτρικών οχημάτων αποτελεί το αποτέλεσμα μιας στρατηγικής επιλογής που ξεκίνησε ήδη από το 2010.

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Με μοντέλα όπως τα Renault ZOE και Kangoo Z.E., ο Όμιλος Renault επένδυσε από πολύ νωρίς στην ηλεκτροκίνηση, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό της ρόλο στο μέλλον της αυτοκίνησης.

Παράλληλα, ανέπτυξε μια πλήρη γκάμα ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων, η οποία σήμερα περιλαμβάνει τα Kangoo E-Tech electric, Trafic Van E-Tech electric και Master E-Tech electric, που παράγονται αντίστοιχα στα εργοστάσια Maubeuge, Sandouville και Batilly.

Στα τέλη του 2026, με το νέο Trafic E-Tech electric, ο Όμιλος Renault θα γίνει ο πρώτος Ευρωπαίος κατασκευαστής που θα λανσάρει ένα επαγγελματικό όχημα βασισμένο στην αρχιτεκτονική Software Defined Vehicle (SDV).

Η επιλογή παραγωγής των ηλεκτρικών οχημάτων στη Γαλλία αποδεικνύει ότι είναι εφικτή η σχεδίαση, η ανάπτυξη και η κατασκευή ανταγωνιστικών και προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη διάδοση της ηλεκτροκίνησης.

Η μετάβαση αυτή συνοδεύεται και από σημαντική αναβάθμιση δεξιοτήτων, καθώς περισσότεροι από 53.000 εργαζόμενοι έχουν ήδη εκπαιδευτεί μέσω του προγράμματος Reknow University σε τομείς όπως η ηλεκτροκίνηση, οι μπαταρίες, η τεχνητή νοημοσύνη και η κυκλική οικονομία.

Electricity: το σύμβολο της επιτυχημένης μετάβασης

Στην καρδιά της βόρειας Γαλλίας, ο κόμβος Electricity αποτελεί το επίκεντρο της βιομηχανικής μετάβασης του Ομίλου.

Τα εργοστάσια Douai και Maubeuge γιόρτασαν πρόσφατα την παραγωγή του 600.000ού ηλεκτρικού οχήματος, επιβεβαιώνοντας ότι μέσα σε μόλις πέντε χρόνια ο συγκεκριμένος βιομηχανικός κόμβος εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους της Ευρώπης για την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Εμβληματικός εκπρόσωπος αυτής της νέας εποχής είναι το Renault 5 E-Tech electric. Προσιτό, δημοφιλές και κατασκευασμένο στη Γαλλία, συμβολίζει τη νέα γενιά ηλεκτρικών οχημάτων που φέρνει την ηλεκτροκίνηση ακόμη πιο κοντά σε όλους.

Η επιτυχία του αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα της παραγωγής:

το ορόσημο των 100.000 Renault 5 καταγράφηκε ήδη στα τέλη του 2025,

ενώ μέσα στο 2026 η συνολική παραγωγή αναμένεται να ξεπεράσει τις 200.000 μονάδες.

Στο Maubeuge, εκεί όπου ξεκίνησε το ηλεκτρικό ταξίδι της Renault με το Kangoo Z.E. το 2011, παράγεται πλέον και το Renault 4 E-Tech electric, το οποίο ήδη πρωταγωνιστεί στην κατηγορία του στη γαλλική αγορά.

Παράλληλα, η ανάπτυξη του hub Electricity συνοδεύεται από σημαντική ενίσχυση της απασχόλησης, με:

700 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας την περίοδο 2022–2025,

ακόμη 300 προσλήψεις έως το 2027,

550 έκτακτους εργαζόμενους στο εργοστάσιο του Douai, όπου από τον Σεπτέμβριο αυξάνεται περαιτέρω ο ρυθμός παραγωγής για να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση.

Η βιομηχανική μετάβαση στην υπηρεσία της οικονομίας

Πέρα από τις επιδόσεις στην παραγωγή, η ηλεκτροκίνηση αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για την οικονομία και την απασχόληση.

Η παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων στη Γαλλία συμβάλλει:

στη διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας,

στην ενίσχυση των τοπικών βιομηχανικών περιοχών,

στη διαφύλαξη κρίσιμης τεχνογνωσίας.

Ο Όμιλος Renault στηρίζεται στις γαλλικές ομάδες μηχανικών του για την ταχύτερη εξέλιξη νέων μοντέλων, τον περιορισμό του κόστους και την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής.

Πίσω από κάθε όχημα βρίσκονται επίσης περίπου 35.000 έμμεσες θέσεις εργασίας στο δίκτυο προμηθευτών, ενισχύοντας ένα ολόκληρο βιομηχανικό οικοσύστημα.

Παράλληλα, τα ηλεκτρικά οχήματα προσφέρουν στους πελάτες σημαντικά χαμηλότερο κόστος χρήσης.

Επιλογή αξίας και βιομηχανικής κυριαρχίας

Σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική διεθνή αγορά, ο Όμιλος Renault επιλέγει να επενδύει στη Γαλλία, συνδυάζοντας υψηλή ποιότητα, καινοτομία και υπεύθυνη βιομηχανική ανάπτυξη.

Η παραγωγή στη Γαλλία δεν αποτελεί μόνο οικονομική επιλογή, αλλά και στρατηγική απόφαση που ενισχύει την ευρωπαϊκή βιομηχανική αυτονομία και δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες.

Το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου ηλεκτρικών οχημάτων που κατασκευάστηκαν στη Γαλλία, καθώς και των 600.000 οχημάτων που παρήχθησαν στην Electricity, επιβεβαιώνει τη φιλοδοξία του Ομίλου Renault να μετατρέψει την ηλεκτρική μετάβαση σε μια πραγματική βιομηχανική ευκαιρία για τη χώρα και τους πολίτες της.