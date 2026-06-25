Το Renault 4 E-Tech Electric επιχειρεί να μεταφράσει αυτή την κληρονομιά στη γλώσσα της ηλεκτροκίνησης, χωρίς να χάσει την ουσία του αρχικού του DNA.

Το νέο Renault 4 E-Tech Electric επανασυστήνει έναν ιστορικό μύθο της αυτοκίνησης ως σύγχρονο ηλεκτρικό crossover, συνδυάζοντας ρετρό σχεδιαστική ταυτότητα, πρακτικότητα και τεχνολογία αιχμής.

Η επιστροφή του αποτελεί μια συνειδητή αναβίωση ενός μοντέλου που σημάδεψε την ευρωπαϊκή αυτοκίνηση για πάνω από τρεις δεκαετίες, με περισσότερες από οκτώ εκατομμύρια πωλήσεις και έναν χαρακτήρα που βασίστηκε στην απλότητα, την αντοχή και την καθημερινή χρηστικότητα.

Στη σύγχρονη εκδοχή του, το Renault 4 E-Tech Electric επιχειρεί να μεταφράσει αυτή την κληρονομιά στη γλώσσα της ηλεκτροκίνησης, χωρίς να χάσει την ουσία του αρχικού του DNA.

Η πανελλαδική παρουσίαση στην Αττική έδωσε την πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα ενός αυτοκινήτου που τοποθετείται στρατηγικά ανάμεσα στη νοσταλγία και τον ρεαλισμό. Δεν προσπαθεί να γίνει ένα μουσειακό ρετρό έκθεμα, αλλά ένα κανονικό, καθημερινό αυτοκίνητο με έντονη προσωπικότητα.

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Το αποτέλεσμα είναι ένα compact crossover με μήκος 4,14 μέτρα, αυξημένη απόσταση από το έδαφος και σχεδίαση που παραπέμπει ευθέως στο κλασικό 4L, χωρίς να εγκλωβίζεται σε αντιγραφές.

Τα χαρακτηριστικά

Οι χαρακτηριστικές αναλογίες, τα κάθετα πίσω φώτα και οι καθαρές επιφάνειες συνυπάρχουν με σύγχρονες LED υπογραφές και λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν την ψηφιακή εποχή στην οποία ανήκει.

Η ίδια φιλοσοφία συνεχίζεται και στο εσωτερικό, όπου η Renault επιλέγει μια ισορροπία ανάμεσα στη λειτουργικότητα και τη συνδεσιμότητα. Η καμπίνα έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την καθημερινή χρήση, με έμφαση στους αποθηκευτικούς χώρους και την εργονομία, ενώ το ψηφιακό περιβάλλον βασίζεται στο σύστημα openR link με διπλές οθόνες 10 ιντσών και ενσωματωμένες υπηρεσίες Google. Το αποτέλεσμα είναι ένα εσωτερικό που δεν εντυπωσιάζει με υπερβολές, αλλά με την ευκολία χρήσης και τη λογική του διάταξη.

Η πρακτικότητα

Η πρακτικότητα παραμένει κεντρικό στοιχείο. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 420 λίτρα, ενώ η δυνατότητα αναδίπλωσης των πίσω καθισμάτων επιτρέπει τη μεταφορά αντικειμένων μήκους έως και 2,20 μέτρων.

Παράλληλα, η ευελιξία ενισχύεται από μια σειρά έξυπνων λύσεων αποθήκευσης, επιβεβαιώνοντας ότι το νέο 4άρι δεν έχει απομακρυνθεί από τον λαϊκό, χρηστικό χαρακτήρα του προκατόχου του.

Το τεχνικό σκέλος

Στο τεχνικό σκέλος, το Renault 4 E-Tech Electric βασίζεται στην πλατφόρμα AmpR Small και προσφέρεται με δύο εκδόσεις μπαταρίας. Η βασική των 40 kWh αποδίδει 120 ίππους και προσφέρει αυτονομία έως 308 χιλιόμετρα (WLTP), ενώ η μεγαλύτερη των 52 kWh ανεβάζει την ισχύ στους 150 ίππους και την αυτονομία έως τα 409 χιλιόμετρα.

Η φόρτιση από 15% έως 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 30 λεπτά υπό ιδανικές συνθήκες ταχυφόρτισης DC, στοιχείο που το καθιστά απολύτως λειτουργικό για αστική και υπεραστική χρήση.

Η γκάμα εκδόσεων στην ελληνική αγορά ξεκινά από την έκδοση Evolution και συνεχίζει με τις Techno και Iconic, ενώ υπάρχει και επιλογή υφασμάτινης ανοιγόμενης οροφής που ενισχύει τον lifestyle χαρακτήρα του μοντέλου.

Η αρχική τιμή ξεκινά από 28.900 ευρώ για την έκδοση με τη μικρότερη μπαταρία, ενώ η πιο ισχυρή εκδοχή με τη μεγάλη μπαταρία ξεκινά από 33.500 ευρώ (αμφότερες χωρίς την κρατική επιδότηση και το bonus απόσυρσης).

Συνολικά 28 συστήματα υποβοήθησης οδηγού, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και συνδεδεμένες υπηρεσίες το φέρνουν κοντά σε μεγαλύτερες κατηγορίες, ενώ η χρήση ανακυκλωμένων υλικών και η απουσία δέρματος στο εσωτερικό, ενισχύουν τον βιώσιμο χαρακτήρα της κατασκευής.

Με τον συνδυασμό πρακτικότητας, σχεδιαστικής ταυτότητας και τεχνολογικής επάρκειας, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Renault 4 δείχνει ότι η επιστροφή του δεν είναι νοσταλγική αναπαράσταση, αλλά μια σύγχρονη πρόταση με σαφή ρόλο στην αγορά.