Στις 31 Αυγούστου εκπνέει η προθεσμία για τις προκηρύξεις που αφορούν την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού.

Η αβεβαιότητα παραμένει σε ό,τι αφορά τη στελέχωση και τη λειτουργία της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου.

Αυτή την περίοδο, η κλινική καλύπτεται από μόλις έναν παιδίατρο που μεταβαίνει εκτός νησιού για να ανταπεξέλθει στις αυξημένες υποχρεώσεις του τμήματος, καθώς η μοναδική μόνιμη παιδίατρος βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια.

Παράλληλα, η διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος αναμένεται να ενημερωθεί σύντομα για το αν υπήρξε κάλυψη θέσεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού από τις προκηρύξεις που ολοκληρώθηκαν πριν από μικρό χρονικό διάστημα.

Την ίδια στιγμή, γνωστοποιείται ότι στις 31 Αυγούστου εκπνέει η προθεσμία για τις προκηρύξεις που αφορούν την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού.

«Η κλινική δεν θα μείνει χωρίς γιατρό - Επισπεύδονται οι διαδικασίες»

Ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, κ. Βασίλης Κλάδης, αναφέρθηκε αρχικά στο πρόγραμμα των εφημεριών για το αμέσως επόμενο διάστημα: «Ο κ. Τσούνης θα ‘ναι μέχρι τις 4 Αυγούστου. Από τις 5 μέχρι τις 10 Αυγούστου θα είναι άλλος παιδίατρος και μετά ο κ. Τσούνης θα επιστρέψει μέχρι τις 17 του μήνα, αλλά επιστρέφει και η κ. Φωτακοπούλου. Η κλινική δεν θα μείνει χωρίς γιατρό».

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Στη συνέχεια, ο κ. Κλάδης αναφέρθηκε στο φλέγον ζήτημα των προσλήψεων και στο στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία για την Παιδιατρική Κλινική: «Οι προκηρύξεις για το επικουρικό προσωπικό είναι μέχρι 31 Αυγούστου. Για τις μόνιμες θέσεις δεν ξέρουμε αν έχει καλυφθεί κάποια θέση, θα μάθουμε αυτή την εβδομάδα. Το καλό για το επικουρικό προσωπικό είναι ότι τα χαρτιά θα ελέγχονται από τα κατά τόπους νοσοκομεία, θα πηγαίνουμε οπότε σε γρήγορες διαδικασίες και θα ξέρουμε ποια χαρτιά είναι σωστά και ποιοι θα προσληφθούν αμέσως».

«Δεν επιτρέπεται ούτε μία ημέρα καθυστέρησης - Να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου, κ. Αιμίλιος Μπάστας, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, ζητώντας την άμεση και μόνιμη στελέχωση του τμήματος: «Η κατάσταση στην Παιδιατρική Κλινική δεν επιτρέπει ούτε μία ημέρα καθυστέρησης. Σήμερα ζητούμε από το Υπουργείο Υγείας, την 6η ΥΠΕ και τη Διοίκηση του Νοσοκομείου να ολοκληρώσουν άμεσα τη διαδικασία των δύο ήδη προκηρυγμένων θέσεων. Παράλληλα, απαιτούμε την άμεση προκήρυξη και των δύο υπόλοιπων οργανικών θέσεων, καθώς και ουσιαστικά οικονομικά, στεγαστικά και επιστημονικά κίνητρα, ώστε οι θέσεις να είναι ελκυστικές και να καλυφθούν. Η ασφαλής παιδιατρική φροντίδα των παιδιών του νησιού προϋποθέτει άμεσες ενέργειες και μόνιμη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

Ο κ. Μπάστας τόνισε ότι πρέπει να δοθεί οριστική λύση στα προβλήματα της Παιδιατρικής Κλινικής, με το κράτος και τους αρμόδιους φορείς να σκύβουν ουσιαστικά πάνω από τα αιτήματα των γιατρών: «Δεν πρόκειται ποτέ να κλείσω τα μάτια και να μην διαμαρτυρηθώ έντονα, όταν μια τόσο κρίσιμη κλινική μένει έστω και για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς εφημερεύοντα παιδίατρο. Οι νοσοκομειακοί γιατροί δεν πρέπει να γίνονται στόχος επειδή λένε την αλήθεια. Όποια κριτική κι αν δεχθούμε, δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω όταν τίθεται ζήτημα ασφαλούς λειτουργίας του νοσοκομείου. Πάνω απ’ όλα βρίσκεται η ευθύνη μας απέναντι στους ασθενείς και ιδιαίτερα απέναντι στα παιδιά και τις οικογένειές τους».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών ξεκαθάρισε ότι μοναδικό μέλημα του σωματείου είναι η ουσιαστική αντιμετώπιση των ελλείψεων: «Δεν αναζητούμε εχθρούς, ούτε επιδιώκουμε αντιπαραθέσεις. Το μοναδικό μας μέλημα είναι να λυθούν τα προβλήματα και να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του Νοσοκομείου. Όταν, όμως, μια κατάσταση οδηγείται στα άκρα, ο καθένας οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν. Έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι ούτε οι μετακινήσεις γιατρών με «εντέλλεσθε», ούτε η περιστασιακή κάλυψη ιδιωτών μπορούν να αποτελέσουν μόνιμη λύση. Αυτές είναι λύσεις έκτακτης ανάγκης και δεν μπορεί να μετατρέπονται σε καθεστώς κανονικότητας. Οι μετακινήσεις αποδυναμώνουν το νοσοκομείο ή το κέντρο υγείας από το οποίο έρχεται ο γιατρός, ενώ ταυτόχρονα δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη σταθερή παρουσία ενός μόνιμου γιατρού που συμμετέχει σε όλες τις λειτουργίες ενός τμήματος, παρακολουθεί τους ασθενείς διαχρονικά και αποτελεί μέρος της καθημερινής λειτουργίας της κλινικής. Αντίστοιχα, οι ιδιώτες συνάδελφοι, τους οποίους σεβόμαστε απόλυτα, έχουν τις δικές τους επαγγελματικές υποχρεώσεις και δεν είναι δυνατόν να καλούνται να στηρίξουν μόνιμα ένα δημόσιο νοσοκομείο. Η συμβολή τους μπορεί να είναι επικουρική σε έκτακτες συνθήκες, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει την οργανωμένη λειτουργία μιας δημόσιας κλινικής».

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο κ. Μπάστας υπογράμμισε εκ νέου ότι οι συνεχείς μετακινήσεις γιατρών εκτός Ζακύνθου είναι εξαιρετικά επιβαρυντικές για το σύστημα και τους ίδιους τους λειτουργούς της υγείας, επισημαίνοντας την επιτακτική ανάγκη για την άμεση έλευση και μόνιμη εγκατάσταση γιατρών στην Παιδιατρική Κλινική του νησιού.

Πηγή: imerazante.gr