Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο.

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στον Τύρναβο Θεσσαλίας.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2082371355958190177}

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Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στον Τύρναβο– Επιχειρούν 10 πυροσβεστικά

Σε εξέλιξη είναι μεγάλη φωτιά που καίει χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή των λατομείων του Τυρνάβου που λόγω των καιρικών συνθηκών άρχισε να ανεβαίνει προς την πλαγιά σύμφωνα με το larissanet.gr. Λόγω της έντασης της φωτιάς στο σημείο έχουν σπεύσει 7 οχήματα της Πυροσβεστικής υπηρεσίας με την ανάλογη δύναμη πυροσβεστών, ενώ κατόπιν συνεννόησης με τον δήμο μηχανήματα ιδιώτη ιδιοκτήτη ενός εκ των λατομείων επίσης συνδράμουν στην προσπάθεια να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά.