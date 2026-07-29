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Νέο μέτωπο φωτιάς το πρωί της Τετάρτης: Στις φλόγες χώρος συγκομιδής απορριμάτων στην Λέρο.

Φωτιάκαίει αυτή την ώρα στην Λέρο - και συγκεκριμένα σε χώρο με απορρίματα.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 05:45 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες και υποδομές, ενώ το νησί βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορίας 3), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα ενώ κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο, καθώς και δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου του δήμου Λέρου που συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δωδεκανήσου, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.