Ποιοι έχουν σειρά μετά τον Χουρδάκη.

Τελικά είναι το ΠΑΣΟΚ το κόμμα που λεηλατεί τους Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη.

-Την Τρίτη ανακοινώθηκε και επισήμως η προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ του Μιχάλη Χουρδάκη, ο οποίος μόλις είχε ανεξαρτητοποιηθεί από το κόμμα Κασσελάκη, όπου είχε προσχωρήσει μετά την αποχώρησή του, μαζί με τη μητέρα του Αρετή Παπαϊωάννου, από την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

-Συζητήσεις γίνονται ήδη με τη Μυρτώ Κοροβέση που πήρε την έδρα του Γιώργου Καραμέρου στην Αν. Αττική. Η Μυρτώ Κοροβέση, μια αρκετά αξιόλογη περίπτωση για το σημερινό Κοινοβούλιο, υπήρξε αντιπρόεδρος του κόμματος Κασσελάκη, αλλά αποχώρησε από αυτό την επομένη της ανάληψης της βουλευτικής της έδρας.

-Δίλημμα υπάρχει για τη Θοδώρα Τζάκρη, επίσης αντιπρόεδρο έως τώρα του κόμματος Κασσελάκη και από τις πιο σκληρούς υποστηρικτές του!

-Η Χαριλάου Τρικούπη φλερτάρει με τη Γιώτα Πούλου που ήδη ανεξαρτητοποιήθηκε από το κόμμα Κασσελάκη. Και βεβαίως με την Κυριακή Μάλαμα ανεξάρτητη βουλευτή Αττικής. Διεργασίες επίσης υπάρχουν με τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη, βουλευτή Κέρκυρας με τον ΣΥΡΙΖΑ, που είχε ενταχθεί στο κόμμα Κασσελάκη και ανεξαρτητοποιήθηκε από αυτό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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-Θέμα χρόνου είναι να επισημοποιηθεί το φλερτ με την Ολυμπία Τελιγιορίδου, πρώην υφυπουργό και πρώην βουλευτή Καστοριάς.

-Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ (και υποψήφιος βουλευτής στην Α΄ Θεσσαλονίκης) είναι ήδη ο Πέτρος Παππάς που εκλέχτηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ, έγινε «πρωτοπαλίκαρο» του Στέφανου Κασσελάκη και μετά προσχώρησε στην Χαριλάου Τρικούπη.

-Θέμα χρόνου θεωρείται η υποψηφιότητα με το ΠΑΣΟΚ του ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη που για μεγάλο χρονικό διάστημα είχε άριστες προσωπικές σχέσεις με τον Στέφανο Κασσελάκη.

Τι δεν θέλει το ΠΑΣΟΚ; Τον ίδιο τον Στέφανο Κασσελάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης ίσως η Χαριλάου Τρικούπη να μην ήταν αντίθετη ακόμα και για τον ίδιο τον Stefanos αν δεν ήταν η τελευταία προσέγγισή του και ο αγώνας τένις με τον Άδωνι Γεωργιάδη!

Αυτά- τα συμπεράσματα δικά σας.