Πώς ελήφθη η απόφαση για την αποκαθήλωση της αφίσας του ιστορικού ηγέτη του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ.

Η στήλη σας αποκάλυψε χθες (ΕΔΩ) πως η νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ «αποκαθήλωσε» την αφίσα του Αλέξη Τσίπρα την οποία έβλεπε κανείς φάτσα κάρτα όταν εισερχόταν στην Κουμουνδούρου.

Ορισμένες παραπάνω λεπτομέρειες:

-Την απόφαση είχε λάβει η νέα Πολιτική Γραμματεία προ ολίγων ημερών.

-Νωρίτερα είχε αποκαθηλωθεί η αφίσα του πρώην προέδρου Σωκράτη Φάμελλου, η οποία ήταν σε ...υποδεέστερη θέση από αυτή του Αλ. Τσίπρα, δίπλα στο ...ασανσέρ.

-Και οι δυο αφίσες μεταφέρθηκαν, όπως αρμοδίως πληροφορηθήκαμε, στον 4ο όροφο, όπου βρίσκεται το ιστορικό αρχείο του κόμματος, με αφίσες όλων των ηγετών του κόμματος. Άρα και του Στέφανου Κασσελάκη εφόσον οι πληροφορίες είναι ακριβείς.

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-Είναι φυσιολογικό να αποκαθηλωθεί η αφίσα του Αλ. Τσίπρα, αφού αυτός εδώ και καιρό είναι αρχηγός άλλου κόμματος. Και προφανώς αν το ήξερε ότι ήταν στη θέση της δεν θα το ήθελε ούτε ο ίδιος!

Ερώτημα είναι γιατί δεν είχε αποκαθηλωθεί έως τώρα. Μα γιατί η ηγεσία Φάμελλου ήθελε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛ.Α.Σ. Η νέα ηγεσία, παρά τη θέση της Ρένας Δούρου ότι κάνει «μονομέτωπο με τη δεξιά» κάνει «διμέτωπο» με κύριο στόχο τον Αλ. Τσίπρα.

Ας μην κοροϊδευόμαστε!

Β.Σκ.