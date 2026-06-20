Νέα σελίδα για Renault και Dacia στην Ελλάδα.

Η Grand Automotive Hellas A.E., αποκλειστικός εισαγωγέας των μαρκών Renault και Dacia στην Ελλάδα, ανακοινώνει ότι η Τετάρτη 3/6/2026 ήταν η τελευταία ημέρα συνεργασίας με την ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε., μέλος του δικτύου εξουσιοδοτημένων διανομέων και επισκευαστών. H Grand Automotive Hellas θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαριστίες της στον απερχόμενο συνεργάτη – μέλος του δικτύου εξουσιοδοτημένων διανομέων και επισκευαστών, για τη συνεισφορά του στην πορεία των μαρκών Renault & Dacia στην ελληνική αγορά.