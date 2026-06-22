Σε αντίθεση με την δυτική Ευρώπη, η Ελλάδα δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τον καύσωνα που σαρώνει χώρες όπως η Γαλλία και η Ισπανία. Τι αναφέρουν σχετικά Κλέαρχος Μαρουσάκης και Σάκης Αρναούτογλου.

Δεν θα επηρεάσει την χώρα μας ο καύσωνας που σαρώνει την δυτική Ελλάδα σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων του OPEN, Κλέαρχου Μαρουσάκη και του Σάκη Αρναούτογλου.

Κλέαρχος Μαρουσάκης

Σε αντίθεση με τη Δυτική Ευρώπη, όπου ένα ισχυρό κύμα καύσωνα ανεβάζει αισθητά τον υδράργυρο, η Ελλάδα φαίνεται πως θα παραμείνει εκτός της ζώνης των ακραία θερμών αερίων μαζών. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι καιρικές συνθήκες στη χώρα μας θα διατηρηθούν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα μέχρι και το τέλος Ιουνίου, με τα μελτέμια να συνεχίζουν να διαμορφώνουν το σκηνικό.

Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα εξακολουθήσουν να πνέουν με αυξομειώσεις στην έντασή τους, προσφέροντας δροσιά κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά. Παράλληλα, η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική άνοδο, ενώ κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται απογευματινές μπόρες και τοπικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως από τα μέσα της εβδομάδας.

Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος, το πεδίο υψηλών πιέσεων που ευνοεί τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη δεν επηρεάζει άμεσα την Ελλάδα. Έτσι, η χώρα μας θα συνεχίσει να κινείται σε ένα ήπιο καλοκαιρινό μοτίβο, με ζέστη μεν σε αρκετές περιοχές, αλλά χωρίς συνθήκες καύσωνα.

Το σκηνικό αυτό αναμένεται να διατηρηθεί και στις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, με τα μελτέμια να παραμένουν ο βασικός ρυθμιστής του καιρού, περιορίζοντας την άνοδο της θερμοκρασίας και κρατώντας μακριά τα ακραία φαινόμενα που πλήττουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

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Σάκης Αρναούτογλου

Παρά τις ακραίες θερμοκρασίες που αναμένονται σε αρκετές περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης, η Ελλάδα φαίνεται πως θα παραμείνει εκτός του πυρήνα του ισχυρού θερμικού κύματος. Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, οι θερμές αέριες μάζες που θα προκαλέσουν συνθήκες καύσωνα σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Μεγάλη Βρετανία δεν αναμένεται να επηρεάσουν ουσιαστικά τη χώρα μας.

Ο έμπειρος μετεωρολόγος εκτιμά ότι μέχρι το τέλος του Ιουνίου ο καιρός θα διατηρηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τις θερμοκρασίες να παρουσιάζουν μόνο μικρές διακυμάνσεις. Μια πρόσκαιρη άνοδος του υδραργύρου αναμένεται γύρω στις 27 και 28 Ιουνίου, καθώς μέρος των πολύ θερμών αερίων μαζών θα επεκταθεί προς τα Βαλκάνια. Ωστόσο, η μεταβολή αυτή δεν θα έχει χαρακτηριστικά καύσωνα και θα είναι περιορισμένης διάρκειας.

Καθοριστικό ρόλο θα συνεχίσουν να παίζουν οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, οι οποίοι θα συμβάλλουν στη διατήρηση πιο δροσερών συνθηκών, ιδιαίτερα στις νησιωτικές και ανατολικές περιοχές της χώρας. Παράλληλα, η αστάθεια θα παραμείνει τοπική και κυρίως ορεινού χαρακτήρα, χωρίς να αναμένονται εκτεταμένα ή έντονα φαινόμενα.

Με την είσοδο του Ιουλίου, η θερμοκρασία αναμένεται να επανέλθει στα κανονικά επίπεδα για την εποχή, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να κινείται σε ένα τυπικό καλοκαιρινό μοτίβο, μακριά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που προβλέπονται για μεγάλο μέρος της υπόλοιπης Ευρώπης.