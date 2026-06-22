Ποινή φυλάκισης 18μηνων στον κ. Σταυριανουδάκη, 12μηνων στον κ. Κορομηλά και 8 μηνών στους κ. Θεοδωρόπουλο, με τριετή αναστολή σε όλους.

Σε συνολική ποινή φυλάκισης 20μηνων με τριετή αναστολή καταδικαστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικο της Αθήνας η πρώην ευρωβουλευτής της ΝΔ, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, για την υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των αποδήμων, λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024.

Το δικαστήριο ακολουθώντας την εισαγγελική πρόταση καταδίκασε την πρώην ευρωβουλευτή και τον πρώην γενικό γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλη Σταυριανουδάκη για τα δύο πλημμελήματα για τα οποία δικάζονται και συγκεκριμένα για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, χρήση αυτού και παραβίαση του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα.

Αντίθετα, το δικαστήριο απάλλαξε τους άλλους δύο κατηγορούμενους ,τον τότε γραμματέα Αυτοδιοίκησης Μένιο Κορομηλά και τον τότε γραμματέα Αποδήμων Νίκο Θεοδωρόπουλο, από την κατηγορία της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και του έκρινε ενόχους μόνο για το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, συμφωνώντας με την εισαγγελική λειτουργό πως λειτούργησαν ως "ταχυδρόμοι ενός αρχείου" χωρίς σκοπό βλάβης.

18 μήνες φυλάκιση σε Σταυριανουδάκη, 12 μήνες σε Κορομηλά, 8 μήνες σε Θεοδωρόπουλο

Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 18μηνων στον κ. Σταυριανουδάκη, 12μηνων στον κ. Κορομηλά και 8 μηνών στους κ. Θεοδωρόπουλο, με τριετή αναστολή σε όλους.

Οι δικαστές νωρίτερα είχε αναγνωρισει το ένα από τα ελαφρυντικά που ζήτησαν οι κατηγορούμενοι το οποίο αφορά τον πρότερο σύννομο βίο.

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«Η Ασημακοπούλου γνώριζε πως το αρχείο δεν αφορούσε μέλη ή φίλους της ΝΔ»

Υπενθυμίζεται πως η εισαγγελέας της έδρας Αιμιλία-Σοφία Μέρη, στην αγόρευση της, είχε τονίσει μεταξύ άλλων, αναφερόμενη στην κ. Ασημακοπούλου γνώριζε ότι η λίστα με τα emails προερχόταν από τους εκλογικούς καταλόγους. «Απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα σε 25 χιλιάδες αποδέκτες. Ήρθε σε επικοινωνία με το σύνολο των εκλογέων εξωτερικού στερώντας τους την δυνατότητα να έρθουν οι ίδιοι αν ήθελαν να έρθουν σε επικοινωνία. Ασφαλώς γνώριζε πως το αρχείο των πλέον των 25 χιλιάδων εκλογέων εξωτερικού που έλαβε από τον κ. Θεοδωρόπουλο δεν αφορούσε μέλη ή φίλους της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός ο κομματικός κατάλογος περιείχε 1140 ονόματα. Είναι τεράστια η διαφορά μεταξύ του καταλόγου της ΝΔ με αυτόν του εκλογικού καταλόγου. Προφανώς αυτό το γνώριζε η κατηγορούμενη».

Όπως χαρακτηριστικά είπε η εισαγγελική λειτουργός, η πρώην ευρωβουλευτής είχε ζητήσει να λάβει γνώση αυτού του αρχείου μέσω της εφαρμογής Whatsapp.

«Γνώριζε τις ίσχυε για τα προσωπικά δεδομένα»

«Η κυρία Ασημακοπούλου είχε ζητήσει τηλεφωνικά να της χορηγηθεί κατάλογος μελών της ΝΔ. Το αίτημα υποβλήθηκε και γραπτώς. Έστειλε μήνυμα στους απόδημους από το γραφείο της. Με τον τρόπο αυτό ήρθε σε επαφή με το σύνολο των αποδήμων ψηφοφόρων», τόνισε σημειώνοντας όμως ότι η συγκατάθεση του υποκειμένου του αρχείου είναι αναγκαία πριν την επεξεργασία του και όχι να έπεται αυτής. Εξάλλου, όπως σημείωσε, η κ. Ασημακοπούλου ως ευρωβουλευτής γνώριζε τις ίσχυε για τα προσωπικά δεδομένα και τι απαιτείται για να είναι νομότυπη η πρόσβαση σε αυτά.

Όσον αφορά την εμπλοκή στην υπόθεση του κ. Σταυριανουδακη, η εισαγγελέας είπε πως δεν τήρησε, ως εξουσιοδοτημένος υπάλληλος, το υπηρεσιακό απόρρητο.

Η εισαγγελέας τόνισε πως ήταν «ξεκάθαρη η προέλευση του καταλόγου», αφού « ο τίτλος του αρχείου το κάνει άμεσα αναγνωρίσιμο από οποιονδήποτε το διάβασε». Όπως ανέφερε μάλιστα ο τίτλος του ήταν «βουλευτικές εκλογές και όχι Νέα Δημοκρατία».