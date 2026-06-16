Καταδικαστική στην πρότασή της η εισαγγελέας για την πρώην ευρωβουλευτή της ΝΔ Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου και τους τρεις συγκατηγορουμένους της.

«Γνώριζαν πολύ καλά τι έκαναν» τόνισε στην αγόρευσή της η εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αιμιλία -Σοφία Μέρη για την πρώην ευρωβουλευτή της ΝΔ Άννα - Μισέλ Ασημακοπούλου και τον πρώην γενικό γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη που κατηγορούνται για τη διαρροή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των αποδήμων, λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Για το λόγο αυτό, η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε την ενοχή και των δύο κατηγορουμένων για τα αδικήματα που τους βαρύνουν και αφορούν παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. «Αποδείχθηκε η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του αδικήματος», υπογράμμισε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας.

Αντίθετα για τους άλλους δύο κατηγορούμενους, Μένιο Κορομηλά , τότε γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Νίκο Θεοδωρόπουλο, τότε γραμματέα Αποδήμων, η εισαγγελική λειτουργός πρότεινε να κηρυχθούν ένοχοι μόνο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και να απαλλαγούν από την κατηγορία της παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.

Εισαγγελέας: Η πρώην ευρωβουλευτής της ΝΔ γνώριζε την προέλευση του αρχείου

Αποτιμώντας τα στοιχεία που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, η εισαγγελική λειτουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην κ. Ασημακοπούλου , λέγοντας μεταξύ άλλων: «Απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα σε 25 χιλιάδες αποδέκτες. Ήρθε σε επικοινωνία με το σύνολο των εκλογέων εξωτερικού στερώντας τους την δυνατότητα να έρθουν οι ίδιοι αν ήθελαν να έρθουν σε επικοινωνία. Ασφαλώς γνώριζε πως το αρχείο των πλέον των 25 χιλιάδων εκλογέων εξωτερικού που έλαβε από τον κ. Θεοδωρόπουλο δεν αφορούσε μέλη ή φίλους της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός ο κομματικός κατάλογος περιείχε 1140 ονόματα. Είναι τεράστια η διαφορά μεταξύ του καταλόγου της ΝΔ με αυτόν του εκλογικού καταλόγου. Προφανώς αυτό το γνώριζε η κατηγορούμενη».

Το όνομα αρχείου έλεγε βουλευτικές εκλογές, δεν έλεγε Νέα Δημοκρατία.

Όσον αφορά την εμπλοκή στην υπόθεση του κ. Σταυριανουδακη, η εισαγγελέας είπε πως δεν τήρησε, ως εξουσιοδοτημένος υπάλληλος, το υπηρεσιακό απόρρητο.

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Οι υπόλοιποι δύο κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την εισαγγελική αγόρευση, «λειτούργησαν ως ταχυδρόμοι ενός αρχείου».

Η εισαγγελέας τόνισε πως ήταν «ξεκάθαρη η προέλευση του καταλόγου» , αφού « ο τίτλος του αρχείου το κάνει άμεσα αναγνωρίσιμο από οποιονδήποτε το διάβασε». Όπως ανέφερε μάλιστα ο τίτλος του ήταν “βουλευτικές εκλογές και όχι Νέα Δημοκρατία” . Ωστόσο, η εισαγγελική λειτουργός σημείωσε: «Η χρήση του αρχείου από τους 2 πρώτους έγινε χωρίς σκοπό βλάβης τρίτων προσώπων. Θεωρώ ότι δε γνώριζαν καν τη χρήση που θα γινόταν. Για να έχουμε σκοπό βλάβης θα πρέπει να ξέρουν τη χρήση»

Ο ένας στον άλλον έριξαν τις ευθύνες οι κατηγορούμενοι

Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους πάντως πλην του κ. Σταυριανουδάκη που δήλωσε πλήρη άγνοια, οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι στις απολογίες τους είχαν επιρρίψει την ευθύνη ο ένας στον άλλο , με την Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου να δηλώνει, ότι ήταν απολύτως βέβαιη πως παρέλαβε ένα νόμιμο υλικό προερχόμενο από κομματικές λίστες με μέλη και φίλους του κόμματος και όχι από εκλογικούς καταλόγους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας έχουν δηλώσει , μέσω των συνηγόρων τους, 92 πρόσωπα τα οποία έλαβαν τα επίμαχα e-mails που αφορούσαν την υποψηφιότητα της κ. Ασημακοπούλου για την ευρωβουλή .

Η δίκη συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των συνηγόρων και στη συνέχεια αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου.