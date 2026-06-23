«Η ΝΔ του Μητσοτάκη παράγει περισσότερα σκάνδαλα απ’ όσα μπορεί να καταναλώσει η κοινή γνώμη», αναφέρει η ΕΛΑΣ.

«Η Νέα Δημοκρατία του κου Μητσοτάκη παράγει τελικά περισσότερα σκάνδαλα από όσα μπορεί να καταναλώσει η ελληνική κοινή γνώμη», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

«Χθες το πρωί καταδικάστηκε η πρώην ευρωβουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, όχι για «ένα email», όπως παραπλανητικά υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων», τονίζει η Λεωφόρο Αμαλίας και προσθέτει:

«Και το απόγευμα ανακοινώθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σε βάρος του βουλευτή, πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και υπουργού της ΝΔ, Δημήτρη Αβραμόπουλου επειδή πήρε δεκάδες χιλιάδες ευρώ από μια ΜΚΟ που προσπαθούσε να «κουκουλώσει» τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Κατάρ».

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη συνεχίζει: «Το σύνολο των εμπλεκομένων σε σκάνδαλα ή υποδίκων κυβερνητικών στελεχών την τελευταία επταετία ξεπέρασε αισίως τον μαγικό αριθμό 44..

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Αναμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε αν ο κος Μητσοτάκης θα ακολουθήσει τον κο Ανδρουλάκη που διέγραψε την κα Καϊλή για την εμπλοκή της στην ίδια υπόθεση, ή θα συνεχίσει να σφυρίζει αδιάφορα για τον καταζητούμενο κο Αβραμόπουλο».

Στο υπουργείο Δικαιοσύνης το αίτημα για άρση ασυλίας του Αβραμόπουλου

Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης διαβιβάστηκε, μέσω του Αρείου Πάγου, αίτημα που αφορά την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που φέρεται να έχει εκδοθεί σε βάρος του.

Η σχετική δικογραφία ακολούθησε τη θεσμοθετημένη διαδικασία, περνώντας από την Εισαγγελία Εφετών και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, πριν διαβιβαστεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στη συνέχεια στη Βουλή.

Το Κοινοβούλιο καλείται να αποφασίσει εάν θα εγκρίνει την άρση της ασυλίας του βουλευτή Ηλείας.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο αποδίδεται κατηγορία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, με την υπόθεση να συνδέεται με φερόμενο οικονομικό όφελος περίπου 73.000 ευρώ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος επισκέφθηκε την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών μαζί με τον δικηγόρο του, προκειμένου να ενημερωθεί για τις εξελίξεις της υπόθεσης.

Η εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο την υπόθεση της ΜΚΟ Fight Impunity, που είχε ιδρύσει ο Αντόνιο Παντσέρι και η οποία είχε βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών για το σκάνδαλο Qatargate.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε συμμετάσχει στο διοικητικό συμβούλιο της οργάνωσης, ενώ στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι έλαβε αμοιβές ύψους 60.000 ευρώ για τη συνεργασία του κατά την περίοδο από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022, πριν αποχωρήσει από τη θέση του.