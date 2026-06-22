Στη δίνη του σκανδάλου του Qatargate ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Η απάντηση του πρώην Επιτρόπου και οι πληροφορίες από το Βέλγιο.

Για τρεις βαριές κατηγορίες ελέγχεται - σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης- ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Σύμφωνα με πηγές του Dnews, το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για την συμμετοχή του στην ΜΚΟ του πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι, πρωταγωνιστή του Qatargate, περιλαμβάνει:

-Πρώτη κατηγορία: Αφορά την παλιά υπόθεση με τη μη κυβερνητική οργάνωση «Fight Impunity» και για το ποσό των 75.000 ευρώ, με τον κ. Αβραμόπουλο να αντιμετωπίζει κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

-Δεύτερη κατηγορία: Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, αφού θεωρείται εγκληματικό δίκτυο η μη κυβερνητική οργάνωση στην οποία ο ίδιος συμμετείχε.

-Τρίτη κατηγορία: Δωροληψία αφού το επίμαχο ποσό φέρεται να μπήκε στο λογαριασμό του.

Όπως προκύπτει οι αρχές του Βελγίου θεωρούν ότι η ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι είναι εγκληματική οργάνωση και ενώ στα χαρτιά η ΜΚΟ είχε ως αντικείμενο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πράξη -πάντα σύμφωνα με τους Βέλγους- λειτουργούσε ως όχημα προκειμένου να ασκήσει επιρροή υπέρ του Κατάρ ή να διακινήσει χρήματα που συνδέονταν με το σκάνδαλο του Καταρ.

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Και υπογραμμίζουν: «Δεν μας ενδιαφέρει αν δηλώθηκαν και φορολογήθηκαν τα συγκεκριμένα χρήματα, καθώς προήλθαν από εγκληματική οργάνωση».

Άρση ασυλίας Αβραμόπουλου

Ο φάκελος με τα σχετικά στοιχεία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών και από εκεί θα σταλούν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου προκειμένου να καταλήξουν στη Βουλή που θα κληθεί να αποφασίσει αν θα άρει την ασυλία του κ. Αβραμόπουλου ο οποίος σήμερα είναι βουλευτής Ηλείας.

Εάν η Βουλή ανάψει το «πράσινο φως» για την άρση της ασυλίας του, ο κ. Αβραμόπουλος θα πρέπει να απαντήσει στον εισαγγελέα Εφετών αν συναινεί στο σχετικό αίτημα. Στην περίπτωση που συναινέσει, ο πρόεδρος Εφετών θα αποφασίσει για την παράδοσή του στις Βελγικές αρχές, ενώ σε διαφορετική περίπτωση, θα συνεδριάσει το δικαστικό συμβούλιο για να κρίνει εάν θα παραδοθεί η όχι ο πρώην Ευρωπαίος επίτροπος στο Βέλγιο. Όλη αυτή η διαδικασία πάντως αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

Δημήτρης Αβραμόπουλος: Ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής μου - Να αρθεί η ασυλία μου

Από την πλευρά του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος με δήλωσή του ζήτησε την άρση της ασυλίας του και υπογράμμισε:

««Μου περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφους ότι φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τις βελγικές αρχές προς τις ελληνικές, στο οποίο επιχειρείται, χωρίς καμία βάση, η σύνδεση του ονόματός μου με την υπόθεση Fight Impunity.

Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ.

Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την Πρόεδρό της, Ursula von der Leyen.

Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη.

Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο.

Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο μέσο.

Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί».

Τι λένε οι κύκλοι Αβραμόπουλου

Οι άνθρωποι πάντως που βρίσκονται στο περιβάλλον του Δ. Αβραμόπουλου σημειώνουν ότι «η μόνη πραγματική σχέση του Δ. Αβραμόπουλου με το Fight Impunity ήταν αυτή που γνωστοποιήθηκε, εγκρίθηκε επισήμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δηλώθηκε στις αρμόδιες ελληνικές φορολογικές αρχές» και συνεχίζουν:

«...Η συμμετοχή του Δ. Αβραμόπουλου ήταν γνωστή, δηλωμένη, θεσμικά ελεγμένη και επισήμως επιτρεπτή. Η ίδια διαδικασία κάλυπτε και τη μηνιαία τιμητική αποζημίωση που προβλεπόταν για τη συμμετοχή του.

...Η συμμετοχή του Δ. Αβραμόπουλου δεν συνδεόταν με τη διοίκηση της οργάνωσης. Δεν είχε εκτελεστικό ρόλο, δεν συμμετείχε στη διαχείριση, δεν είχε αρμοδιότητα επί των οικονομικών, δεν λάμβανε αποφάσεις για τη λειτουργία της ΜΚΟ και δεν εκπροσωπούσε την οργάνωση έναντι ευρωπαϊκών θεσμών ή κυβερνήσεων.

Ο ρόλος του ήταν τιμητικός και συμβουλευτικός, περιορισμένος σε δημόσιες παρεμβάσεις σχετικές με την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και την ανάγκη ενίσχυσης των διεθνών μηχανισμών λογοδοσίας.

...Ως προς τη χρηματοδότηση της οργάνωσης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δεν είχε καμία διοικητική, οικονομική ή διαχειριστική αρμοδιότητα. Δεν συμμετείχε στην αναζήτηση, αποδοχή ή διαχείριση πόρων. Η πληροφόρηση που είχε τεθεί υπόψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης, ήταν ότι οι πηγές χρηματοδότησης της οργάνωσης προέρχονταν κυρίως από δωρεές. Παράλληλα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η οργάνωση δεν είχε λάβει χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Τον είχαν καλέσει οι αρχές στο Βέλγιο αλλά δεν πήγε ποτέ

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Mega και τον ανταποκριτή στις Βρυξέλλες Σ. Μιχαλόπουλο, τον κ. Αβραμόπουλο είχαν καλέσει πέρσι οι αρχές του Βελγίου, ωστόσο, ο ίδιος δεν εμφανίστηκε ποτέ. Πάντως νομικοί κύκλοι του Βελγίου λένε - σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού- υπάρχουν νέα στοιχεία.

Πρώτο θέμα και στο Politico

Σε εκτενές ρεπορτάζ του και το Politico, επιβεβαιώνεται ότι είχαν καλέσει τον κ. Αβραμόπουλο στις Βρυξέλλες, αλλά δεν ανταποκτίθηκε. «Οι βελγικές αρχές κάλεσαν τον πρώην επίτροπο να καταθέσει σχεδόν πριν από ένα χρόνο, αλλά δεν εμφανίστηκε».