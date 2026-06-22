«Θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί» δηλώνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Δήλωση για την εμπλοκή του ονόματός του στο Qatargate, έκανε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας ο ίδιος την άρση της ασυλίας του. Όπως σημειώνει: «Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο.

Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο μέσο.

Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί».

Ολόκληρη η δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου

«Μου περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφους ότι φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τις βελγικές αρχές προς τις ελληνικές, στο οποίο επιχειρείται, χωρίς καμία βάση, η σύνδεση του ονόματός μου με την υπόθεση Fight Impunity.

Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την Πρόεδρό της, Ursula von der Leyen.

Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη.

Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο.

Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο μέσο.

Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί».

Όσα προηγήθηκαν με την εμπλοκή του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Νωρίτερα, την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου ο πρώην Επίτροπος να δώσει εξηγήσεις στη βελγική Δικαιοσύνη ζήτησε με ένταλμα σύλληψης η βελγική Δικαιοσύνη. Ο πρώην Επίτροπος συμμετείχε σε ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι, πρώην ευρωβουλευτή που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate, για το οποίο είχε προφυλακιστεί η Εύα Καϊλή.

Οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν ενημερωθεί για την εξέλιξη αυτή. Ωστόσο, το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί, καθώς, λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κ. Αβραμόπουλου, απαιτείται προηγουμένως η άρση της βουλευτικής του ασυλίας από τη Βουλή, κάτι που στη συνέχεια ζήτησε ο ίδιος.

Το αίτημα, το οποίο έχει φθάσει στον Άρειο Πάγο, αναμένεται να διαβιβαστεί στη Βουλή, η οποία θα κληθεί να αποφανθεί για την άρση ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ, προκειμένου να μπορέσει να εκτελεστεί το ένταλμα.

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο το σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλόνισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2022, γνωστό ως «Qatargate». Τότε είχε γίνει γνωστό ότι η μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, στο διοικητικό συμβούλιο της οποίας συμμετείχε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, είχε λάβει χρηματοδότηση από το Κατάρ.

Ο κ. Αβραμόπουλος είχε δηλώσει εκείνη την περίοδο ότι είχε λάβει αμοιβές ύψους 60.000 ευρώ από τη Fight Impunity κατά το διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2022. Παράλληλα, είχε ανακοινώσει την παραίτησή του από τη θέση του επίτιμου μέλους του διοικητικού συμβουλίου της οργάνωσης.

Τι λένε οι κύκλοι Αβραμόπουλου

Οι άνθρωποι πάντως που βρίσκονται στο περιβάλλον του Δ. Αβραμόπουλου σημειώνουν ότι «η μόνη πραγματική σχέση του Δ. Αβραμόπουλου με το Fight Impunity ήταν αυτή που γνωστοποιήθηκε, εγκρίθηκε επισήμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δηλώθηκε στις αρμόδιες ελληνικές φορολογικές αρχές» και συνεχίζουν:

«...Η συμμετοχή του Δ. Αβραμόπουλου ήταν γνωστή, δηλωμένη, θεσμικά ελεγμένη και επισήμως επιτρεπτή. Η ίδια διαδικασία κάλυπτε και τη μηνιαία τιμητική αποζημίωση που προβλεπόταν για τη συμμετοχή του.

...Η συμμετοχή του Δ. Αβραμόπουλου δεν συνδεόταν με τη διοίκηση της οργάνωσης. Δεν είχε εκτελεστικό ρόλο, δεν συμμετείχε στη διαχείριση, δεν είχε αρμοδιότητα επί των οικονομικών, δεν λάμβανε αποφάσεις για τη λειτουργία της ΜΚΟ και δεν εκπροσωπούσε την οργάνωση έναντι ευρωπαϊκών θεσμών ή κυβερνήσεων.

Ο ρόλος του ήταν τιμητικός και συμβουλευτικός, περιορισμένος σε δημόσιες παρεμβάσεις σχετικές με την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και την ανάγκη ενίσχυσης των διεθνών μηχανισμών λογοδοσίας.

...Ως προς τη χρηματοδότηση της οργάνωσης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δεν είχε καμία διοικητική, οικονομική ή διαχειριστική αρμοδιότητα. Δεν συμμετείχε στην αναζήτηση, αποδοχή ή διαχείριση πόρων. Η πληροφόρηση που είχε τεθεί υπόψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης, ήταν ότι οι πηγές χρηματοδότησης της οργάνωσης προέρχονταν κυρίως από δωρεές. Παράλληλα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η οργάνωση δεν είχε λάβει χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης».